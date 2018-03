Wilde Wortgefechte beim 61. Jugendredewettbewerb

Am 6. Mai findet das Landesfinale des Jugendredewettbewerbs im Rathaus statt. Autor Daniel Glattauer ist in der Jury dabei

Wien (OTS) - Jugendliche von 14 bis 21 Jahren beziehen beim Jugendredewettbewerb Stellung zu Themen, die sie berühren und zeigen bei ihren Reden rhetorische Stärke und Sprachgefühl. Die besten RednerInnen aus den Vorrunden treten beim Landesfinale am 6. Mai 2013 ab 14 Uhr im Wiener Rathaus gegeneinander an. Eine fachkundige Jury -darunter der Erfolgsautor Daniel Glattauer - kürt die Wiener LandessiegerInnen. Für sie geht es nach professionellem Einzelcoaching beim Bundesfinale im Juni weiter. Außerdem winken coole Sach- und Geldpreise sowie Schulbesuche von Daniel Glattauer.

Junge Sprachtalente im Wiener Rathaus

Die besten RednerInnen aus den Vorrunden kämpfen am 6. Mai im Rathaus mit Worten um den Landessieg. In einer der Kategorien Spontanrede, Neues Sprachrohr und Klassische Rede machen sie Politik, Religion und Medien, aber auch sehr Persönliches zum Thema und zeigen mit eindrucksvoller Rhetorik ihre Sicht der Dinge. In der Jury sind u.a. der Autor Daniel Glattauer, ein Vorjahressieger, Christian Jahl, Leiter der Hauptbücherei Wien, Karl Ceplak, Wiener Landesjugendreferent und VertreterInnen aus dem Stadtschulrat. Sie hören bei den Reden genau hin und beurteilen Auftritt, Redegewandtheit und Ausdrucksstärke.

Wortgewandtheit zahlt sich aus

Für die überzeugendsten RednerInnen geht es nach exklusivem Einzelcoaching beim Bundesfinale von 25. bis 30. Mai, heuer ebenfalls in Wien, weiter. Außerdem winken Geld- und Sachpreise wie Reise-, Theater- und Konzertgutscheine und auf alle SiegerInnen wartet ein besonderes Highlight: Daniel Glattauer besucht ihre Schulen und redet mit den SchülerInnen übers Schreiben und liest aus seinen Werken.

