Risiko Bluthochdruck: MEDIZIN populär über die stille Gefahr

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe von MEDIZIN populär zeigen Ärzte auf, was Bluthochdruck zur stillen Gefahr macht und wie man das eigene Risiko erkennen kann. Schließlich sterben an den Folgen von Bluthochdruck weitaus mehr Menschen als an Krebs. Und doch sind sich die Österreicherinnen und Österreicher der großen Bedrohung nicht bewusst. Ein Drittel der bis zu drei Millionen Betroffenen wird nur unzulänglich behandelt, ein weiteres Drittel weiß überhaupt nichts von seiner Erkrankung.

Zwtl. Gärtnern ohne Gift

Jetzt wird in Österreich wieder gerupft und gezupft, aber auch gedüngt und gespritzt: Garteln liegt im Trend, der Einsatz von Chemiekeulen leider auch. Dabei werden die meisten der verwendeten Wirkstoffe als Gefahr für Umwelt und Gesundheit eingestuft. In der Maiausgabe von MEDIZIN populär finden sich Tipps und Tricks fürs Gärtnern ohne Gift.

Zwtl. Wandern gegen Depressionen

Durch eine einzigartige österreichische Studie bekommen Redewendungen wie "Es geht bergauf" und "Übern Berg sein" neue Bedeutung. Denn Wandern erweist sich für Menschen mit Depressionen und schweren Lebenskrisen als äußerst wirkungsvolle Therapie. Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär informiert. (KK)

Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 2. Mai 2013.

