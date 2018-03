AVISO: Moshe Jahoda stellt Autobiographie im Parlament vor

NR-Präsidentin Prammer lädt heute um 16.00 Uhr ins Palais Epstein

Wien (PK) - Auf Hebräisch liegt die Autobiographie von Moshe Jahoda bereits seit einiger Zeit vor. Nun sind seine bewegenden Lebenserinnerungen auch auf Deutsch erschienen. Auf Einladung von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer wird das Buch mit dem Titel "Hier, da und andere Welten - Flucht und Suche nach Heimat" heute um 16.00 Uhr im Palais Epstein präsentiert. Neben Prammer und dem Autor sprechen auch der Vorsitzende des Zukunftsfonds Kurt Scholz und Verleger Heribert Steinbauer.

Moshe H. Jahoda, 1926 als Sohn einer jüdischen Familie in Wien geboren, musste im Alter von 13 Jahren vor den Nationalsozialisten aus Österreich flüchten. Er schaffte es mithilfe der Jugend-Alija nach Palästina, wo er im Kibbuz aufwuchs und in der Hagana für die Unabhängigkeit Israels kämpfte. Später wurde er Major der israelischen Armee und war in verschiedenen Ministerien tätig, unter anderem als Botschaftsrat in Südamerika sowie als Leiter jüdischer Hilfsorganisationen. 2001 nahm Jahoda als Vertreter der Claims Conference federführend an den Verhandlungen über das Washingtoner Abkommen zur Entschädigung jüdischer NS-Opfer durch Österreich teil. Seit 2006 ist der israelisch-österreichische Doppelstaatsbürger Kuratoriumsmitglied des österreichischen Zukunftsfonds und kooptiertes Mitglied im Allgemeinen Entschädigungsfonds und im Nationalfonds.

Seine Eltern und seine Schwester, die 1939 in Österreich zurückblieben, sah Jahoda nicht mehr wieder: Sie wurden nach Theresienstadt verschleppt und in Auschwitz ermordet.

Nationalratspräsidentin Prammer hat Jahoda bei der Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichen der Republik Österreich 2008 im Parlament als "ganz besondere Persönlichkeit" gewürdigt und auf die gesellschaftliche Bedeutung von Erinnerungskultur hingewiesen (siehe PK Nr. 931/2008). Nicht nur unter diesem Aspekt sind die nun erschienenen Lebenserinnerungen Jahodas ein wichtiges Zeitzeugen-Dokument. Erschienen ist die deutsche Fassung der Autobiographie Jahodas in der der Edition Steinbauer. (Schluss) gs

HINWEIS: Fotos finden Sie nach der Buchpräsentation im Fotoalbum auf www.parlament.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Eine Aussendung der Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2260, Fax. +43 1 40110/2640

e-Mail: pk @ parlament.gv.at, Internet: http://www.parlament.gv.at