Einladung zur Pressekonferenz der IG Windkraft Windenergie steigert Lebensqualität

Ergebnisse einer österreichweiten Meinungsumfrage und Diskussion der aktuellen europäischen Energie- und Klimapolitik

Wien (OTS) - Eine brandaktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Karmasin bestätigt einmal mehr: Die Windenergie hat einen starken Rückhalt in der Bevölkerung und Anrainer von Windkraftanlagen erkennen eine Steigerung ihrer Lebensqualität. Die detaillierten Ergebnisse einer österreichweiten Meinungsumfrage werden bei dieser Pressekonferenz von Dr. Sophie Karmasin, Geschäftsführende Gesellschafterin der Karmasin Motivforschung, präsentiert.

Erneuerbare Energien und der Klimaschutz haben es zurzeit nicht leicht in der EU. Starke Lobbys torpedieren immer wieder die positiven Vorhaben im Klimaschutzbereich.

Ist der CO2-Handel in Europa noch zu retten? Wie werden die Zielsetzungen der EU für erneuerbare Energien für das Jahr 2030 aussehen? Wird es ein einheitliches Förderregime für erneuerbare Energien in Europa geben? All diese Fragen und noch mehr wird Dr. Dörte Fouquet, Direktorin von EREF (European Renewable Energies Federation europaweiter Dachverband der Ökostromerzeuger), beantworten und über den aktuellen Stand der Diskussionen auf europäischer Ebene berichten.

Termin und Ort:

Mittwoch, 8. Mai 2013 um 9.30 Uhr

Cafe Leopold,

Museumsplatz 1, 1070 Wien

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

- Dr. Dörte Fouquet, Direktorin von EREF, europaweiter Dachverband der Ökostromerzeuger

- Dr. Sophie Karmasin, Geschäftsführende Gesellschafterin Karmasin Motivforschung

- Mag. Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft

Rückfragen & Kontakt:

IG Windkraft

Mag. Martin Fliegenschnee-Jaksch

Tel.: Mobil: 0699 / 188 77 855

m.fliegenschnee @ igwindkraft.at

http://www.igwindkraft.at