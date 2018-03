AK 2: Konsumenten brauchen mehr Sicherheit bei Handy-Diensten

Wien (OTS) - KonsumentInnen brauchen klare, nachvollziehbare Angaben auf ihren Handy-Rechnungen. Die Anbieter müssen bessere Informationen anbieten. Außerdem braucht es einen wirksameren gesetzlichen Schutz vor mobilen Kostenfallen.

Die AK appelliert an die Handy-Anbieter, für mehr Transparenz bei den KonsumentInnen zu sorgen: So sollte es auf den Betreiber-Webseiten die Möglichkeit geben, einzelne Web-und WAP-Billing- oder Mehrwert-SMS-Abos ausnahmslos zu kündigen oder generell die Dienste vorab zu sperren. Zweitens sollte es einheitliche Bezeichnungen für Web-und WAP-Billing geben, da derzeit sogar bei ein und demselben Mobilfunkbetreiber unterschiedliche Begriffe verwendet werden. Drittens will die AK mehr Transparenz auf der Rechnung: Firmendaten des Inhaltsanbieters, prä-zise Angaben zur Zahlungsform (Web-/WAP-Billing oder Mehrwert-SMS). Anbieter sollten sich Zahlungen stets mittels eigener Zwischenseiten von den Nutzern bestätigen lassen und schwarze Schafe unter den Anbietern rasch sperren.

Gesetzlich muss geregelt werden:

1 Zusatzdienste sollen bei Vertragsabschluss deaktiviert werden können: in Ver-tragsformblätter sollten alle verfügbaren Zusatzdienste aufgelistet und nach Wahl des Kunden, etwa durch Ankreuzen, (de)aktivierbar sein.

2 Verrechnungsverbot eingehender Mehrwert-SMS: In der Mehrwertdienstverordnung sollte geregelt werden, dass eingehende Mehrwert-SMS generell nicht mehr verrechnet werden dürfen. NutzerInnen erhalten noch immer ungefragt Mehrwert-SMS. Sie müssen entweder dafür bezahlen oder sich gegen die Belästigung aktiv wehren.

3 Transparenz- und Kostenschutzregeln auf WAP- und Web-Billing ausweiten: Die Ausübungsregeln für Mehrwertdienste sollten auch auf andere - genauso missbrauchsanfällige - Abrechnungsformen wie Web-und WAP-Billing ausgedehnt werden.

Worauf KonsumentInnen bei Handy-Diensten achten sollten

+ Achtung, durch vermeintliche Gewinnspiele oder einen falschen Klick auf Werbebanner kommen Sie leicht zu einem ungewollten Web-/WAP-Billing- oder Mehrwert-SMS-Abos.

+ Vorsicht, wenn die Eingabe Ihrer Mobilfunknummer verlangt wird. Bestätigen Sie keine Zahlungen für Dienste, die Sie nicht wollen.

+ Kontrollieren Sie immer Ihre aktuelle Mobilfunkrechnung.

+ Wollen Sie keine Dienste von Drittanbietern, die über Web- oder WAP-Billing- oder Mehrwert-SMS abgerechnet werden, lassen Sie diese Verrechnungsmethoden vorsorglich sperren oder nehmen Sie eine Sperre - falls möglich - selber online vor.

+ Bei strittigen Abrechnungen: Beeinspruchen Sie fristgerecht Ihre Mobilfunkrechnung. Die AK Konsumentenberatung (01 501 65 209 von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr) oder die Schlichtungsstelle der RTR (www.rtr.at) helfen Ihnen gerne.

