BZÖ-Bucher: Masterplan gegen Arbeitslosigkeit unverzichtbar!

Wien (OTS) - Angesichts der heute veröffentlichten Zahlen, dass 353.120 Österreicherinnen und Österreicher arbeitslos im April arbeitslos waren - das ist ein Anstieg um unglaubliche 9,7 Prozent gegenüber April 2012 - verlangt BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher ein Maßnahmenpaket gegen die rasant steigende Arbeitslosigkeit in Kärnten. "Die Arbeitslosigkeit explodiert und Österreich droht immer mehr vom Musterland zur Problemzone zu werden. Das muss sich ändern. Denn es ist die Aufgabe der Politik, gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und die Unternehmer zu sorgen, weil nur die Wirtschaft und die Unternehmer auch Arbeitsplätze schaffen", erklärte Bucher. Daher müsse es nun vor allem darum gehen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und neu in Schwung zu bringen, um so neue Jobs zu schaffen. Bucher verlangt einen "Masterplan gegen Arbeitslosigkeit, denn statt in der Regierung Arbeitsmarktinitiativen zu starten, nur sündteure Werbekampagnen zu initiieren wie es die SPÖ macht, ist verlogen und eine Verhöhnung der hunderttausenden Arbeitslosen. Das BZÖ hat bereits unzählige Vorschläge für eine Verbesserung der prekären Arbeitsmarktlage präsentiert und auch beantragt. SPÖ und ÖVP lehnen ab oder vertagen", so Bucher, der hier drei Vorschläge als Beispiel aus dem BZÖ-Forderungskatalog herausnimmt.

Erstens: Betriebskredite für Unternehmen nach Südtiroler Vorbild Die Kreditklemme hemmt kleine und mittelständische Unternehmen dabei, zu investieren und damit neue Jobs zu schaffen. Dem will das BZÖ durch die Vergabe von niedrig verzinsten Betriebskrediten mit einer Höhe von bis zu 100.000 Euro an jene Unternehmer entgegen steuern, die erfolgreich sind und dennoch kein Geld von den Banken für Investitionen bekommen. In Südtirol hat sich dieses Modell bereits bestens bewährt.

Zweitens: 1.200 Euro Handwerkerbonus

Zur Stärkung unserer lokalen Wirtschaft wollen Josef Bucher und das BZÖ einen "Handwerkerbonus" einführen. Ganz konkret:

Handwerksleistungen im Rahmen von Haus- oder Wohnraumarbeiten in der Höhe von 20 Prozent der Arbeitskosten (max. 1.200 Euro pro Jahr) sollen voll von der Steuer abgesetzt werden können.

Drittens: Neue Betriebsansiedelungsoffensive

Um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und der Abwanderung Herr zu werden, ist eine neue Betriebsansiedlungsoffensive zu starten und sind regionale Wirtschaftsräume schaffen. Bucher: "Alle Parteien sollten hier gemeinsam in die Hände spucken, zusammenhelfen und diese Offensive gemeinsam starten!"

Bucher betonte abschließend, es werde nur eine gemeinsame Kraftanstrengung aller politischen Kräfte des Landes sowie aller öffentlichen Stellen helfen, die explodierende Arbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen. "Alle, wirklich alle, müssen hier an einem Strang ziehen und das Parteienhickhack muss ein Ende haben. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit seit vielen Jahrzehnten und die Zeiten werden immer schlechter. Daher müssen wir gemeinsam an einem Masterplan für Österreich arbeiten", betonte Bucher.

