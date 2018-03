BZÖ-Trodt-Limpl/Kotschnig: Initiative zum Bau von Klein -und Kleinstwohnungen

Klagenfurt (OTS) - BZÖ-Kärnten LAbg. Mag. Johanna Trodt-Limpl und BZÖ-Landesgeschäftsführer Klaus Kotschnig fordern eine Initiative zum Bau von Klein- und Kleinstwohnungen, sowie eine entsprechende Anpassung der Förderungen, da es im Bereich Wohnbau gerade in Kärnten eine massive Fehlentwicklung gegeben habe. "Fehlende Kleinwohnungen führen zur Situation, dass speziell junge Menschen in zu große und zu teure Wohnungen ziehen müssen", erklärt Johanna Trodt-Limpl. "Die Jungen haben dann aber wieder ein Problem mit der Miete und der Wohnungsgröße. Hier wäre ein ausreichendes, der Nachfrage angepasstes, Angebot an von der öffentlichen Hand errichteten Klein -und Kleinstwohnungen von Vorteil", so Kotschnig.

Deshalb verlangt das BZÖ den verstärkten Bau oder sogar Umbau von bestehenden Wohnbauten hin zu Klein- und Kleinstwohnungen. Die Umsetzung soll über eine entsprechend Anpassung der Förderauflagen für die Baufirmen erfolgen schlagen Trodt-Limpl und Kotschnig abschließend vor und kündigen eine entsprechende Initiative des Kärntner BZÖ an.

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ Kärnten - Pressestelle