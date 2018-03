Beim Verbrennen des Grünschnitts auf Igel und Co. achten

Der Verein PFOTENHILFE informiert über sinnvolle Entsorgung von Gartenabfällen

Wien (OTS) - Um diese Jahreszeit kann man es besonders in ländlichen Gebieten oft beobachten: Um Gartenabfälle zu entsorgen, werden diese einfach verbrannt. Dies stellt jedoch eine große Gefahr für viele Wildtiere dar. Der Verein PFOTENHILFE gibt Tipps, was bei der Entsorgung des Grünschnitts beachtet werden sollte.

Gartenabfälle und Schnittgut lassen sich am Sinnvollsten durch Kompostierung verwerten. "Diese Abfälle sind eine wertvolle Masse, die dem Naturhaushalt wieder zugeführt werden muss. Durch das Kompostieren verwandeln sich die Gartenabfälle in fruchtbare Komposterde für den Garten." erklärt Sonja Weinand, Sprecherin des Verein PFOTENHILFE. Auch größere Mengen pflanzlicher Abfälle können durch Verrotten dem Boden wieder zugeführt werden, beispielweise durch das Unterpflügen von abgeernteten Getreidefeldern.

Auch für Tiere ist eine Kompoststelle im Garten sehr wertvoll, denn sie bietet Schutz und Nahrung. Manche Arten, wie der Igel, halten sogar Winterschlaf in Komposthaufen.

Gartenabfälle sind also sehr wertvoll für das gesamte Ökosystem. Diese jedoch zu verbrennen verunreinigt die Luft und ist ökologisch nicht sinnvoll. Durch das Verbrennen der Gartenabfälle kann aber ein noch viel größerer Schaden entstehen: Tiere wie Igel, Käfer und andere Kleintiere nutzen vor allem Laubhaufen als Zuhause. Die Tiere finden hier ausreichend Nahrung und vor allem Schutz vor ihren natürlichen Feinden. Auch viele Nützlinge siedeln sich hier an. Verbrennt man die Laubhaufen nun, sind Igel und Co. massiv gefährdet.

"Ich bitte Sie daher, Ihren Grünschnitt nicht zu verbrennen, sondern diesen auf einen Sammelplatz in Ihrer Nähe zu bringen. So kann Tierleid einfach verhindert werden." so Weinand. Eine weitere Alternative zur Verbrennung wäre, den Gartenabfall auf einem Komposthaufen im Garten zu sammeln und diesen anschließend großzügig im Garten zu verteilen. Bei dieser Variante ist der Lebensraum für Tiere gesichert und der Boden erhält dadurch außerdem wertvolle Nährstoffe.

