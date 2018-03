Wiener Bürgerdienst - seit über 30 Jahren bewährt und modern

Egal ob im persönlichen Gespräch, per E-Mail, oder über das BürgerInnen-Formular fürs Handy - die Stadt informiert rasch und kompetent

Wien (OTS) - Mit rund 2,5 Millionen BürgerInnenkontakten verzeichnete der Bürgerdienst im Jahr 2012, wieder einen deutlichen Anstieg seiner Serviceleistungen. Davon waren 250.000 ins Detail gehende Anfragen, über 2,2 Millionen KundInnenkontakte erfolgten telefonisch.

Der Bürgerdienst Wien ist eine 34-jährige Erfolgsgeschichte im Dienste der Menschen in der Stadt. Die WienerInnen schätzen ihren Bürgerdienst und die damit verbundenen Serviceleistungen. Signalisierten vor über 30 Jahren die unmittelbare BürgerInnennähe und die unbürokratische Hilfe eine neue Begegnungsform der Stadtverwaltung mit den BürgerInnen, so ist das heute gelebter Service-Alltag beim Bürgerdienst und bei den anderen Fachabteilungen.

Das einzigartige Servicepaket Bürgerdienst bilden gemeinsam das Stadtinformationszentrum, die Bezirksbürgerdienste, der Mobile Bürgerdienst, die Eventredaktion - der Veranstaltungskalender auf wien.at - und die Telefonie der Wiener Stadtverwaltung. Über 130 MitarbeiterInnen sind für die BürgerInnen kompetente und freundliche AnsprechpartnerInnen. Sie hören zu, klären, erklären und helfen rasch sowie unbürokratisch weiter.

Informationen über persönliches Gespräch, E-Mail und Handy

Der Bürgerdienst steht für das gute Miteinander in der Stadt. Mit der Unterstützung der Fachabteilungen kann der Bürgerdienst für die WienerInnen rasch agieren. Er ist das beste Beispiel dafür, wie gut die Zusammenarbeit und die Vernetzung innerhalb der verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung funktionieren.

Den Bürgerdienst erreichen die WienerInnen unter der Servicenummer 50255 DW 01 bis 23 für den jeweiligen Bezirk, oder sie gehen lieber zum persönlichen Gespräch beim jeweiligen Bezirksbürgerdienst, sie treffen den Mobilen Bürgerdienst im neuen modernen Servicebus, auf verschiedenen Plätzen in Wien, oder sie schicken ihr Anliegen mit der Post, per Fax oder per Mail. Grundregel ist, der Bürgerdienst meldet sich innerhalb von 24 Stunden bei den BürgerInnen.

Seit 2011 BürgerInnen-Formular für mobile Anwendungen

Bereits seit 2011 ist ein Service Tool, das Schadensmeldungen unkompliziert vom Smartphone aus möglich macht, erfolgreich im Einsatz. Das Bürgeranliegen-Formular ist direkt auf der Startseite von www.wien.at abrufbar und ermöglicht die Meldung von Bürgeranliegen oder Gebrechen von unterwegs. Gleichzeitig kann man dabei auch die betreffende Adresse und - wenn gewünscht und vom eigenen Handy unterstützt - auch ein Foto oder Video mitsenden. Mit dem aktuellen Update des Bürgeranliegen-Formulars reagierte der Bürgerdienst Wien zeitgemäß auf die erweiterten Funktionen von Mobilphone und PC.

"Der Bürgerdienst Wien ist die moderne Serviceeinrichtung der Stadt, die seit über 30 Jahren für die Menschen in Wien da ist, betont Stadtrat Christian Oxonitsch, die natürlich die neuen Kommunikationsmittel nutzt und damit neue Zugangswege schafft, aber immer den persönlichen unmittelbaren Kontakt zu den BürgerInnen an die erste Stelle setzt."

