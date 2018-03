FSG-LandeslehrerInnen: Schluss mit Zweiklassengesellschaft im Bildungssystem

Nach einem ganzen Verhandlungsjahr hat ein neues Dienstrecht Qualitätsimpulse zu setzen

Wien (OTS/FSG) - "Es wird Zeit, ein neues LehrerInnendienstrecht ergebnisorientiert zu verhandeln", stellt Thomas Bulant, FSG-Vorsitzender in der PflichtschullehrerInnengewerkschaft, anlässlich des Jahrestages der Übergabe eines Dienstrechtsentwurfes an die Gewerkschaft fest. "Nach einer konstruktiven Textanalyse schauen alle Beteiligten paralysiert wie das Kaninchen vor der Kobra auf die vorgeschlagene Lehrverpflichtung von 24 Stunden." Diese Zahl habe einen budgetären Hintergrund, erklärt Bulant, lasse aber die für ein neues Dienstrecht in einer modernen Schule notwendigen pädagogischen und arbeitsrechtlichen Impulse missen.++++

"Ich erwarte von der Regierung, dass sie den LehrerInnen die geleistete Schulsozialarbeit und Administration in die Lehrverpflichtung einrechnet, solange die versprochenen Supportkräfte nicht an den Schulen sind", umschreibt Bulant seine Erwartungen an die nächste Verhandlungsrunde. "Eltern und SchülerInnen würden in einer Dienstrechtsreform eine Qualitätsoffensive sehen, wenn die Beziehungsarbeit der LehrerInnen in einer Tutoring-Stunde für SchülerInnen gesichert wäre."

Die Gefahr sei groß, so der Vizechef der ARGE LehrerInnen, dass es ohne Kompromiss keine Gewinner gäbe. Nur zwei Verlierer wären gewiss:

JunglehrerInnen, die weiterhin geringe Anfangsgehälter hätten, und LandeslehrerInnen, die ihrer hohen sozialen Verantwortung mit der höchsten Lehrverpflichtung bei geringstem Gehalt auch in Zukunft gerecht werden müssten.

-

"Die Dienstrechtsverhandlungen können erfolgreich zu Ende gebracht werden, wenn wir die Arbeitszeit von LehrerInnen gemeinsam neu bewerten", schließt Bulant. "Wir brauchen das gemeinsame Dienstrecht aller LehrerInnen. Die aktuelle Situation ist unbefriedigend und ungerecht."

Rückfragen & Kontakt:

FSG-GÖD-Presse

Franz Fischill

Tel.: (01) 534 44/39 266

Mobil: 0664/814 63 11

e-mail: franz.fischill @ oegb.at