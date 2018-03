Mitterlehner schreibt Staatspreis Design aus

Staatspreis 2013 zeichnet hervorragende Designleistungen der österreichischen Unternehmer und Designer aus - Einreichfrist endet am 14. Juni

Wien (OTS/BMWFJ) - Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner hat am 2. Mai den Staatspreis Design 2013 ausgeschrieben. "Design ist ein unverzichtbares Element professioneller Marktkommunikation. Es transportiert die Qualität eines Produkts und fördert auf diese Weise Image und Marktwert", betont Mitterlehner.

Ausgezeichnet werden wieder die besten, kreativsten und innovativsten Designlösungen für Konsumgüter, Investitionsgüter und räumliche Gestaltung, an deren Realisierung österreichische Unternehmen und/oder österreichische Designer Anteil haben. Einreichungen sind in den folgenden Kategorien möglich:

Produktgestaltung (Industrial Design) | Konsumgüter

Produktgestaltung (Industrial Design) | Investitionsgüter

Räumliche Gestaltung

Darüber hinaus werden mit dem Sonderpreis "DesignConcepts" innovative Designkonzepte mit hoher Marktrelevanz und geeignetem Umsetzungspotenzial gewürdigt.

Eingereicht werden können serienmäßig hergestellte und am Markt befindliche Produkte aus den Bereichen Konsumgüter und Investitionsgüter sowie verwirklichte räumliche Gestaltungskonzepte. Dabei können sowohl das Unternehmen als auch der Gestalter einreichen.

Die Expertenjury, bestehend aus Fritz Frenkler (Lehrstuhlinhaber für Industrial Design an der TU München), Gerald Kiska (CEO Kiska GmbH), Karin Polzhofer (Marketingleiterin der KAPO Holding Gmbh/Neue Wiener Werkstätte), Christa Wagner (CEO JOSKO Fenster und Türen GmbH) sowie Günther Grall (Leiter des Studiengangs Design & Produktmanagement an der FH Salzburg), wird durch je einen Vertreter des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend und der aws unterstützt. Alle preisgekrönten, nominierten und ausgewählten Projekte werden in einem Katalog publiziert und im designforumWien im MuseumsQuartier vorgestellt.

Alle Details zu Ausschreibung und Einreichung stehen unter www.staatspreis-design.at zum Download bereit oder können per Mail an service @ designaustria.at angefordert werden. Einreichschluss ist der 14. Juni 2013, es gilt das Datum des Poststempels. Die Verleihung des Staatspreises findet im Herbst 2013 statt.

Der Staatspreis Design 2013 wird vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend ausgeschrieben und von designaustria, Wissenszentrum und Interessenvertretung für Design in Österreich, durchgeführt.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Mag. Waltraud Kaserer

Pressesprecherin des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5108 / Mobil: +43 664 813 18 34

waltraud.kaserer @ bmwfj.gv.at

www.bmwfj.gv.at



Mag. Volker Hollenstein

Stv. Pressesprecher des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5193 / Mobil: +43 664 501 31 58

volker.hollenstein @ bmwfj.gv.at