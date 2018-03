VIRUS zu Sternwarteareal: Zukunft des Naturdenkmals bedroht

Hotspot der Artenvielfalt steht vor Abwertung

Wien (OTS) - Zum Anlass des seit heute auch offiziell geöffneten Sternwarteareals warnt die Umweltorganisation VIRUS vor einem fundamentalen Interessenskonflikt, der Qualität und Bestand dieses Naturdenkmals gefährden könnte. VIRUS-Sprecher Wolfgang Rehm: "Die Rechtslage zur Absicherung von Wegen gegen Gefahrenbäume ist restriktiv. Nun wurde der Fehler begangen, bereits stillgelegte Wege in großem Stil zu aktivieren. Zukünftig erfordert das die Sicherung eines Großteils des Gebietes durch Baumschnitte und verbleiben kaum Rückzugszonen für die Tierwelt, das passt mit dem Naturschutz schlecht zusammen!"

Wie die Umweltorganisation betont, zählten gerade alte Baumbestände, stehendes und liegendes Totholz und die dort eingenischte Fauna zu den wesentlichen Schutzgütern des Naturdenkmals. Das Sternwarteareal sei neben seiner abschirmenden Funktion für den astronomischen Forschungsbetrieb mit seinem reichhaltigen Vorkommen an Tier-und Pflanzenarten auch ein wesentlicher Hot-Spot der Artenvielfalt inmitten der Stadt. "Die Erhaltung von Naturwaldbeständen und das Problem mit Gefahrenbäumen ist sogar in Nationalparks ein Problem, nicht einmal dafür konnten noch die schon längst überfälligen gesetzlichen Ausnahmebestimmungen geschaffen werden", bedauert Rehm.

Ausgewiesene Gehwege machten zur Absicherung nicht nur einmalig sondern laufend Baumfällungen erforderlich, im Sternwarteareal seien die Rahmenbedingungen ein Gebiet von überschaubarer Größe, eine begrenzte Zahl großer, alter Baumpersönlichkeiten, sowie ein nun sehr großzügiges Wegenetz. Das Wiener Naturschutzgesetz schreibe aber der Behörde den Widerruf einer Naturdenkmalerklärung vor, wenn die für die Unterschutzstellung maßgebenden Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, was bei einer weiteren Degradation des Gebietes absehbar wäre. "So weit darf es nicht kommen, deshalb ist die bisherige Vorgangsweise der Naturschutzbehörde zu prüfen, die weitere Entwicklung zu beobachten und rechtzeitig gegenzusteuern," so Rehm abschließend.

