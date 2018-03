Zürcher Kantonalbank Österreich: Aktienquote auf übergewichten angehoben

Chief Investment Officer Christian Nemeth rechnet mit steigenden Kursen / Aktuell niedrige Bewertung und viel Liquidität am Markt

Salzburg/Wien (OTS/wnd.at) - Die Zürcher Kantonalbank Österreich glaubt an steigende Kurse an den Aktienmärkten. Speziell US-Werte könnten laut Chief Investment Officer Christian Nemeth von der erwarteten Konjunkturbeschleunigung im zweiten Halbjahr profitieren, auch Europa habe Aufholpotenzial. Die Zürcher Kantonalbank Österreich hebt in ihrer Vermögensverwaltungsstrategie die Aktiengewichtung entsprechend von "neutral" auf "übergewichten" an. Konkrete Empfehlungen spricht Nemeth für JPMorgan, Microsoft, Coca Cola, Nestlé, Richemont sowie Münchner Rück und Österreichische Post aus >>

>> Pressetext & FOTO: http://www.pressefach.info/zkb-oe

