Festlicher Liederabend im Bezirksmuseum Floridsdorf

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, "Mautner Schlössl") gestalten drei Künstler am Samstag, 4. Mai, ein stimmungsvolles Konzert. Ab 19.00 Uhr interpretieren Miki Sasakawa (Sopran), Helmut Höllriegl (Bass) und Ayako Ono (Klavier) ausgesuchte Kompositionen renommierter Tonsetzer wie Beethoven, Mozart, Schumann und Wolf. Die Veranstaltung trägt den Titel "Ich war bei Chloen ganz allein" und wird im Rahmen der beliebten Reihe "Kultur im Schlössl" durchgeführt. Karten für den festlichen Liederabend sind am Samstag ab 18.30 Uhr an der Kasse zum Preis von 12 Euro (ermäßigt: 8 Euro) erhältlich. Auskünfte über Kultur-Termine in den Museumsräumen im "Mautner Schlössl" geben die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker unter der Rufnummer 0664/55 66 973. Weiters ist das Museumsteam unter der Telefonnummer 270 51 94 (teilweise Anrufbeantworter) und via E-Mail, die Adresse heißt bm1210 @ bezirksmuseum.at, zu erreichen.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

