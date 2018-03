Favoriten: Gemälde, Fotos und Objekte im Domenig-Haus

"Polymorph"-Schau endet am Freitag, 3.5., Eintritt frei

Wien (OTS) - Seit Mitte April präsentiert der "Kulturverband Favoriten" beeindruckende Werke von sieben Künstlern in der "Galerie im Domenig-Haus" (10., Favoritenstraße 118). Unter dem Neugierde erzeugenden Titel "Polymorph" werden Malereien, Fotografien und Skulpturen gezeigt. Nun geht die Kunst-Schau zu Ende: Nur noch am Freitag, 3. Mai, ist eine Besichtigung der Arbeiten von Judith Grosser, Peter Klein, Jagoda Lessel, Gottfried Schermann, Herbert Langmüller, Heidi Tschank sowie Hannes Turba möglich. Die Ausstellung "Polymorph" ist an dem Tag von 14.00 bis 17.00 Uhr offen. Der Eintritt ist kostenlos. In den Gemälden, Lichtbildern und Plastiken manifestieren sich individuelle künstlerische Standpunkte. Dabei kommt so manche neue Perspektive zum Vorschein und das "Wechselspiel zwischen Unterschiedlichkeiten" zieht jeden feinfühligen Betrachter in seinen Bann. Auskünfte zum Projekt "Polymorph" gibt Kuratorin Gerti Hopf via E-Mail: domeniggalerie @ hotmail.com.

o Allgemeine Informationen: Galerie im Domenig-Haus (Kulturverband Favoriten): www.domeniggalerie.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at