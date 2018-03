Guter Start ins Jahr 2013 für Volksbanken Wien und Baden

Fusionsgespräche gehen voran - Das klar formulierte Ziel bleibt: Eine starke Regionalbank für Großraum Wien zu schaffen!

Wien (OTS) - Die Volksbanken Wien und Baden starten mit positiver Entwicklung ins Fusionsjahr 2013.

"Beide Banken haben im ersten Quartal eine gute Ausgangsbasis geschaffen, um im Gesamtjahr die Zahlen des Jahres 2012 noch übertreffen zu können. Besonders erfreulich sind die Provisionserträge, die in beiden Häusern um mehr als sieben Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2012 gestiegen sind. Eine klare Bestätigung unserer Fokussierung auf Kundennähe, Regionalität und Beratungskompetenz", so Wolfgang Layr, Vorstandsdirektor der Volksbank Wien.

Die vor drei Wochen begonnenen Fusionsgespräche zwischen der Volksbank Wien und der Volksbank Baden gehen planmäßig voran. Nach einer Informationsveranstaltung für die Mitarbeiter der beiden Banken sind nun die Projektgruppen an der Arbeit. "Wir gehen nach dem Best Practice-Ansatz vor. Jede der beiden Banken ist im Kundengeschäft gut aufgestellt, jedes Bankteam kann im Interesse der zukünftig gemeinsamen Kunden etwas vom anderen lernen."

Der gute Jahresstart in beiden Banken ist eine zusätzliche Motivation für alle Mitarbeiter. Im Zinsergebnis sowie beim Volumen erlauben die niedrigen Zinsen und die noch immer schwache Konjunktur jedoch derzeit keine großen Wachstumsraten. Wolfgang Layr: "Wir wollen vor allem im Kreditbereich wachsen, besonders in der KMU-Finanzierung. Da sind regionale Nähe, ein dichtes Filialnetz und schnelle Entscheidungen ein klarer Wettbewerbsvorteil. Derzeit warten aber viele Unternehmen auf klarere Signale für eine stärkere Konjunktur."

Der attraktive Zinssatz von 1,125 % beim Online Sparen der Volksbank Wien, für eine Veranlagungssumme von 10.000,-- bis 250.000,-- Euro, wurde nunmehr bis 15. Juli 2013 verlängert.*

* Dieses Angebot ist ab einer Veranlagungssumme von 10.000,-- Euro bis 250.000,-- Euro pro Person in allen Filialen der Volksbank Wien AG gültig. Der Zinssatz unterliegt einer vierteljährlichen Anpassung (15.1., 15.4., 15.7., 15.10. des Jahres). Als Berechnungsbasis für Zinssatzänderungen gilt für Erhöhungen und Senkungen in gleicher Weise der 3-Monats-Euribor zum Stichtag 1.1., 1.4., 1.7., 1.10., abzüglich eines Abschlages von

0,25 %-Punkten. Fällt der Stichtag nicht auf einen Bankwerktag, bildet der Wert zum nächsten Bankwerktag den Indikator. Berücksichtigt wird eine kaufmännische Rundung auf ganze 1/8 %-Punkte. Die Mindestverzinsung beträgt 0,0625 % p.a. Sollte der genannte Indikator für die Zinsanpassung nicht mehr veröffentlicht oder seine Berechnungsmethode geändert werden, so wird die Bank einen Indikator wählen, der dem derzeitigen wirtschaftlich so nahe wie möglich kommt und diesen im Schalteraushang bekannt geben.

Die Volksbank Wien kann zum jeweils aktuellen Zinssatz gemäß Indikatorbindung einen Zinsbonus für einen bestimmten Zeitraum gewähren. Die Bonusgewährung für das Online-Sparen erfolgt stets auf freiwilliger, unverbindlicher Basis und kann seitens der Volksbank Wien nach Zeitablauf jederzeit geändert oder ausgesetzt werden.

~ Zinssatz gem. Indikatorbindung per 15.4.2013 0,0625 % Zinsbonus bis 15.7.2013 1,0625 % Gesamtzinssatz bis 15.7.2013 1,1250 % Facts & Figures - Volksbank Wien AG ~

Die Volksbank Wien AG wurde 2001 gegründet und ist heute die größte Volksbank Österreichs. Als regionale Universalbank mit aktuell 28 Filialen und 356 Mitarbeitern bietet sie Privatkunden und der mittelständischen Wirtschaft ein umfassendes Allfinanz-Dienstleistungsangebot. 2012 erzielte die Volksbank Wien AG eine Bilanzsumme von 2,77 Mrd. Euro und betreute ein Kundenkreditvolumen von 1,58 Mrd. Euro sowie Einlagen von 2,35 Mrd. Euro. Weitere Informationen: www.volksbankwien.at

Facts & Figures - Volksbank Baden e.Gen.

Die Volksbank Baden e.Gen. wurde 1871 als "Vorschuß- und Credit-Verein" gegründet. Als größte Volksbank Niederösterreichs erzielte die Volksbank Baden e.Gen. mit aktuell 27 Filialen und 210 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2012 eine Bilanzsumme von 945 Mio Euro und betreute ein Kundenkreditvolumen von 624 Mio Euro sowie Einlagen von 829 Mio Euro.

Weitere Informationen: www.baden.volksbank.at

