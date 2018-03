Prammer trifft Staatsduma-Vorsitzenden Naryshkin

Eröffnung der Dauerausstellung in KZ-Gedenkstätte Mauthausen

Linz/Mauthausen (PK) - Nationalratspräsidentin Barbara Prammer wird am kommenden Sonntag, 5. Mai, 11.00 Uhr im Linzer Landhaus mit dem seit 2011 amtierenden Vorsitzenden der Staatsduma der Russischen Föderation, Sergey Naryshkin, zu einem Arbeitsgespräch zusammentreffen. Bei diesem wird von österreichischer Seite auch der Obmann der bilateralen parlamentarischen Gruppe Österreich-Russland, Abgeordneter Günter Stummvoll, anwesend sein.

Das Treffen findet anlässlich der Eröffnung der neuen Dauerausstellungen in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen statt, an der NR-Präsidentin Prammer ebenfalls teilnehmen wird. (Schluss). red

