Tierschutzstiftung lädt zum kreativen Spenden-Sammeln für das neue TierQuartier Wien

Wien (OTS) - Die Vorbereitungen für das TierQuarTier im Norden Wiens laufen auf Hochtouren - und ab sofort kann auch jeder mithelfen und Spenden sammeln. Ab 2015 werden in Europas modernstem Tierschutzkompetenzzentrum nahe der Deponie Rautenweg entlaufene und herrenlose Tiere bestens versorgt und so rasch als möglich wieder an TierfreundInnen vergeben. Die Tierschutzstiftung, die das TierQuarTier gemeinsam mit der Stadt Wien errichtet, startet nun die Spenden-Sammelaktion "Spenden Sie Tierschutz" anlässlich des Welttierschutztages 2013. Ziel ist es, bis zum 4. Oktober 2013 20.000 Euro mit Hilfe aller tierlieben ÖsterreicherInnen zu sammeln. Dabei kann man seine eigene Spenden-Sammelaktion starten und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Denn, "um Freunde, Familie und soziale Netzwerke zum Spenden zu motivieren, braucht es originelle Ideen, die bei Erreichung des Spendenziels umgesetzt werden müssen" so Havranek, Vorstandsvorsitzender der Tierschutzstiftung.

Die unter anderem aus Kommisar Rex, Tatort und Medicopter 117 bekannte Schauspielerin Margot Vuga ist von der Aktion begeistert und hat sich für ihre Spenden-Sammelaktion etwas ganz Besonderes ausgedacht: "Sollte mein Spendenziel von EUR 4.000 erreicht werden, wird unter allen Spendern ein Bild des Künstlers Seeth Casteel aus der "Austria limeted Edition" der Serie "Underwaterdogs" im Wert von EUR 250 verlost", so Vuga. Wird das Spendeniel sogar überschritten, gibt es ein weiteres Bild von Casteel, sowie zwei Theaterkarten der österreichischen Bundestheater zu gewinnen.

Wie auch Sie Ihre eigene Spendenaktion starten können und damit -anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktober 2013- ein aktives Zeichen für den Tierschutz in Wien setzen, erfahren Sie auf www.tierquartier.at

