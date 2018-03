ÖAMTC: Stautag in Wien

Am Samstag zahlreiche Straßensperren wegen Großdemos - Innenstadt mit Auto meiden

Wien (OTS) - Zwei Großdemonstrationen werden am Samstag (4. Mai) in Wien den Verkehrsablauf erheblich beeinträchtigen. Der ÖAMTC befürchtet ausgedehnte Staus im innerstädtischen Bereich und rät daher allen Autofahrern, Samstagnachmittag die Wiener Innenstadt mit dem Fahrzeug zu meiden und auf öffentliche Verkehrsmittel, am besten die U-Bahn-Linien, umzusteigen.

Zahlreiche Straßen müssen nach Informationen des ÖAMTC zeit- und abschnittsweise gesperrt werden, unter anderem wichtige Verbindungen wie etwa Ring, Franz-Josefs-Kai, Obere Weißgerber Lände, Schwarzenbergplatz, 2er-Linie oder auch die innere Mariahilfer Straße. Verkehrssperren und

-ableitungen sind aber nicht nur entlang der Marschroute sondern auch auf allen angrenzenden Straßenverbindungen erforderlich.

Demo 1, "Hanf Wandertag"

Sammelort: Christian-Broda-Platz (Mariahilfer Straße nahe Gürtel) im 6. Bezirk

Abmarsch: ca. 13:30 Uhr

Ende: etwa 22:00 Uhr

Mit bis zu 3.000 Personen wird gerechnet.

Streckenführung:

Mariahilfer Straße - Museumsplatz - Museumstraße - Auerspergstraße -Landesgerichtsstraße - Universitätsstraße - Maria-Theresien-Straße -Franz-Josefs-Kai - Schwedenplatz (Zwischenkundgebung) -Franz-Josefs-Kai - Uraniastraße - Obere Weißgerber-Straße -Dampfschiffstraße - Franzensbrücke - Franzensbrückenstraße -Praterstern (Schlusskundgebung)

Demo 2

Sammelort: Schwarzenbergplatz im 3. Bezirk

Abmarsch: 15.30 Uhr

Ende: etwa 21.00 Uhr

3.000-5.000 Teilnehmer werden erwartet.

Streckenführung:

Schwarzenbergplatz - Kärntner Ring - Opernring - Operngasse -Getreidemarkt - Museumsplatz - Museumstraße - Auerspergstraße -Landesgerichtsstraße - Universitätsstraße - Sigmund-Freud-Park bei der Votivkirche.

Aktuelle Infos:

www.oeamtc.at/maps

(Schluss)

Gerhard Koch

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Medien Mobilitätsinformationen

Tel.: +43 (0)1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at