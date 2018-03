Wie die Operation am echten Patienten - Simulationsausbildung für Gefäßchirurgen und Kardiologen

Cleveland (ots/PRNewswire) - Die Simbionix USA Corporation, der weltweit führende Anbieter von Simulations-, Schulungs- und Ausbildungsprodukten für die Gesundheitsbranche, gibt stolz die Markteinführung verschiedener Ausbildungsmodule für den ANGIO Mentor(TM), den Simulator für endovaskuläre Eingriffe, bekannt.

Der ANGIO Mentor

Simbionix ist ein innovatives, virtuelles, die Realität simulierendes Ausbildungssystem, das praktische Übungen in einer simulierten Umgebung für endovaskuläre Eingriffe bietet. Das System bietet eine multidisziplinäre Ausbildungslösung für eine Vielzahl von Verfahren. Eine stets wachsende Auswahl an Modulen



unterstützt den Erwerb und das Verbessern grundlegender Fertigkeiten, um Selbstvertrauen und Kenntnisse bei endovaskulären Techniken und Verfahren zu gewinnen.

Das Lehren endovaskulärer Grundfertigkeiten erfordert viel Zeit und Aufmerksamkeit vom lehrenden Arzt und kann gefährlich sein, wenn es am lebenden Patienten durchgeführt wird. Der erste Satz der ANGIO Mentor-Module ist für angehende Ärzte konzipiert, die damit grundlegende Fähigkeiten [http://simbionix.com/simulators/angio-mentor/library-of-modules/ep-basic-skills] für den Umgang mit dem Führungsdraht und die wichtigsten Elektrophysiologie-Kenntnisse erwerben. Diese Module werden in einer spielähnlichen Umgebung eingesetzt und machen das Lernen in einem benutzerfreundlichen, angenehmen und sicheren Umfeld möglich. Erstmals haben Ärzte die Möglichkeit, an einem nicht-anatomischen und einem anatomischen vaskulären Modell in einer interaktiven, fordernden Umgebung zu lernen und zu üben.

Der nächste Modul-Satz ist für die Verfahren zur Behandlung struktureller Herzerkrankungen konzipiert. Es handelt sich dabei um anspruchsvolle und komplizierte Verfahren mit innovativen Technologien, die gründlich erlernt werden müssen. Eines der einzigartigen Merkmale dieser Module ist, dass sie die dringend benötigte Praxis bei der Vorbereitung und Durchführung von Echokardiographien (Intrakardial-Echokardiographie (ICE) und transösphageale Echokardiographie (TEE)) bieten. Die möglichen Verfahren sind ASD (Atriumseptumdefekt)/Verschluss von PFO (Patent Foramen Ovale) [http://simbionix.com/simulators/angio-mentor/library-of-modules/asdpfo], Verschluss des LAA (linkes Herzohr) [http://simbionix.com/simulators/angio-mentor/library-of-modules/laa-closure], TAVI (Implantation von Transkatheter-Aortenklappen) [http://simbionix.com/simulators/angio-mentor/library-of-modules/aortic-valve-replacement] und die transseptale Punktion [http://simbionix.com/simulators/angio-mentor/library-of-modules/transseptal-puncture].

Simbionix führt auch selbstgesteuerte Fälle für den Verschluss des linken Herzohrs und die transseptale Punktion ein, bei denen der Kardiologe bzw. Elektrophysiologe den Vorgang Schritt für Schritt anhand der Echtzeit-Anleitung, visuellen Hilfen und Videos von Live-Verfahren des Moduls erlernt.

"Wir engagieren uns weiterhin und investieren in die Weiterbildung endovaskulärer Chirurgen in allen Phasen ihrer Karriere, vom Erlernen der grundlegenden Fähigkeiten bis hin zu komplizierten und risikoreichen Verfahren", erklärte Inbal Mazor, Vice President für weltweites Marketing bei Simbionix. "Die Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft und der medizintechnischen Branche hat uns geholfen, die Notwendigkeit einer hochmodernen Ausbildung, wie sie unsere Simulationsplattform bietet, besser zu verstehen. Diese einzigartigen neuen Module ergänzen die ständig wachsende Auswahl an Ausbildungsmodulen, die für den ANGIO Mentor entwickelt werden und die die schnellen Entwicklungen im Bereich der vaskulären Eingriffe unterstützen sollen."

Erleben Sie die neuesten Funktionen des ANGIO Mentor auf einer der folgenden Veranstaltungen im Mai: SCAI,

8. - 11. Mai in

Orlando, Florida; HRS [http://www.hrsonline.org/Education-Meetings/Scientific-Sessions#axzz2Kcp6CiyL], 8. - 11. Mai in Denver, Colorado; ESVB [http://www.esvb.net/483-Program_Directors_Scientific_Committee_Faculty_Chairmen], 10. - 11. Mai in Frankreich und EuroPCR, 21. - 24. Mai in Frankreich.

Die Simbionix USA Corporation ist der weltweit führende Anbieter von Simulations-, Schulungs- und Ausbildungsprodukten für medizinische Berufe und die Gesundheitsbranche. Ziel des Unternehmens ist es, hochwertige Produkte zu liefern und dadurch klinische Verfahren und Ergebnisse zu optimieren.

