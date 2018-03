OMD-Geschäft von Omnicom an der Spitze des neuesten weltweiten Medienagentur-Rankings

New York (ots/PRNewswire) - In seinem 12.jährlichen Compitches Report, in dem die Wettbewerbsstärke von 700 Medienagenturen in 46 Ländern im vergangenen Jahr bewertet wird, hat die RECMA (Research Company Evaluating the Media Agency Industry) den Geschäftsbereich OMD Worldwide der Omnicom Media Group zur Nummer eins des weltweiten Mediennetzwerks gewählt.

Der Compitches Report 2012 umfasst eine Vielzahl von Angaben zur Wettbewerbsfähigkeit, darunter die Kundenbudgets, die Konkurrenz, der Umfang der Arbeiten, die Anzahl der Märkte eines Pitchs und andere Kriterien.

"Die Zeiten, in denen ein Medien-Pitch nur aufgrund des Preises gewonnen wurde, sind längst vorbei, was ein Glück für die Agentur und den Kunden gleichermaßen ist", erklärte Mainardo de Nardis, weltweiter CEO bei OMD. "Die Kunden von heute suchen nach Kreativität und Innovation. Der neueste Bericht der RECMA verdeutlicht unser Engagement der letzten vier Jahre, in denen wir uns vermehrt der Kreativität und Innovation im gesamten Netzwerk gewidmet haben."

OMD steht in vier der sechs wichtigsten Agenturrankings, die von der RECMA festgelegt wurden, ganz oben, ebenso wie in der Gesamtwertung, in der 46 Länder vertreten sind. OMD gewinnt auch in der Bewertung, die alle Länder außerhalb der USA abdeckt, ebenso wie in den Top 12-Ländern und in einer separaten Bewertung von 11 asiatischen Ländern.

Anfang des Jahres stand OMD zum dritten Mal in Folge auf der Nummer eins des "Network Diagnostic Report" der RECMA, in dem Effizienz und Betriebsleistung bewertet werden. Darüber hinaus hat die RECMA in ihrem Global Billings-Bericht vom Juli 2012 OMD mit 10,7 Prozent Marktanteil zur größten Medienagentur weltweit auf der Grundlage der Abrechnungen gewählt.

OMD Worldwide (www.omd.com) ist eine führende globale Medienkommunikationsagentur mit über 8.000 Beschäftigten in 100 Ländern im Dienst der hochwertigen Marken der Welt. OMD bietet global eine Reihe von Diensten an, darunter Kommunikationsstrategie, Medienplanung und Medienkauf, digitale Ausführung, Inhaltserstellung, Unterhaltungsmarketing, Sponsoring und Markenanalyse. OMD ist für globale Reichweite, strategische Integration und kreative Innovation bekannt. Die Firma wurde vom Gunn-Medienreport beispiellos zum siebten Mal in Folge als kreativste Medienagentur ausgezeichnet, war 2008, 2009 und 2011 globale Medienagentur des Jahres von Adweek, und war 2002, 2005, 2009 und 2011 Medienagentur des Jahres von Advertising Age.

