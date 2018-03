Neues Wissenschaftsmagazin Nautilus am 29. April gestartet

New York (ots/PRNewswire) - Heute gibt eine Gruppe aus Redakteuren und Produzenten von NBC, Nature, Discover, Psychology Today und Palgrave Macmillan den Start von Nautilus, einem neuartigen Wissenschaftsmagazin, bekannt. Nautilus verflechtet neueste Forschung, Kultur und Philosophie zu einer einzigen Geschichte, die von führenden Denkern und Autoren der Welt erzählt wird.

Das in New York City beheimatete Nautilus (www.nautil.us) wählt jeden Monat ein neues Thema und veröffentlicht jeden Donnerstag ein neues Kapitel. Dazu gehören Berichte, Sachtexte, Essays, Blog-Posts und Interviews - aber auch Erzählungen, grafische Geschichten und interaktive Widgets und Spiele. Sie können eine Minute oder einen ganzen Nachmittag mit dem Magazin verbringen.

Den Anfang macht die Eröffnungsausgabe mit Was macht uns so besonders? Astrobiologen stehen Seite an Seite mit Neurologen und Verfassern von Kurzgeschichten, Illustratoren machen sich an die Zoologie heran und ein Buddhist erteilt uns eine Lektion zu unserem Platz im Kosmos. Die von dem bekannten Künstler John Hendrix illustrierte Erstausgabe stellt die Frage: sind wir Menschen einzigartig?

"Mit einem multidisziplinären und multimedialen Ansatz will Nautilus einen besonderen literarischen und visuellen Zugang zu Grundfragen der Wissenschaft schaffen und ihre Bedeutung für unser Leben ausleuchten", sagte Herausgeber John Steele. "Wissenschaftler, Akademiker und intellektuell neugierige Leser werden den analytischen Stil von Nautilus anregend finden."

Das Magazin wird online unter www.nautil.us, gedruckt und in elektronischen Zeitungskiosks erhältlich sein. Nautilus wurde von der John Templeton Foundation finanziell unterstützt.

Nautilus verbindet Wissenschaft mit unserem Leben, ein bewusstseinserweiterndes Thema nach dem anderen. Machen Sie mit.

