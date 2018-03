EANS-Adhoc: Weatherford veröffentlicht Jahresbericht und reicht endgültige Fassung seiner Aktionärsinformationen bei der Börsenaufsicht ein

Jahresergebnis/Stimmrechtsvollmachten

01.05.2013

GENF, 1. Mai 2013 -- Weatherford International Ltd. (NYSE / Euronext Paris / SIX: WFT) setzt heute seine Aktionäre in Kenntnis, dass es seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2012 veröffentlicht und die endgültige Fassung seiner Aktionärsinformationen (Proxy Statement) zur Jahreshauptversammlung 2013 bei der Börsenaufsicht eingereicht hat.

Weatherford wird seine Jahreshauptversammlung 2013 am 20. Juni 2013 um 9.00 Uhr Ortszeit im Mandarin Oriental Hotel, Quai Turrettini 1, 1201 Genf, Schweiz, abhalten. Weatherford hat den Börsenschluss des 30. Mai 2013 als den Stichtag zur Ermittlung der registrierten Aktionäre festgelegt, die zur Teilnahme, Abstimmung oder Abgabe von Stimmrechtsvollmachten auf der Versammlung oder bei etwaigen Vertagungs- oder Verschiebungsterminen berechtigt sind.

Zusätzliche Informationen und wo diese zu finden sind:

Weatherford International Ltd. hat die endgültige Fassung der Aktionärsinformationen für seine anstehende Jahreshauptversammlung 2013 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. Das Dokument beinhaltet zusätzliche Informationen über Weatherford, seine Unternehmensführung, die Vergütung seiner Führungskräfte und andere Angelegenheiten, die für die Versammlung relevant sind. Weatherford wird seinen Aktionären die endgültige Fassung der Aktionärsinformationen am oder gegen den 8. Mai 2013 postalisch zustellen. Die Investoren werden dringend aufgefordert, die Aktionärsinformationen von Weatherford aufmerksam zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten.

Weatherford stellt seinen Jahresbericht auf Formular 10-K, seine Quartalsberichte auf Formular 10-Q, aktuelle Geschäftsberichte auf Formular 8-K, im Einklang mit Paragraf 16 des US-amerikanischen Securities Exchange Act von 1934 eingereichte Berichte sowie Änderungen seiner bei der SEC eingereichten Berichte binnen angemessener Frist kostenlos auf seiner Website zur Verfügung, nachdem Weatherford International Ltd. diese Dokumente auf elektronische oder andere Weise an die SEC übermittelt hat.

Kopien von Weatherfords Aktionärsinformationen für die Jahreshauptversammlung 2013 und seines Jahresberichts für 2012 sowie der an die SEC übermittelten Dokumente sind bzw. werden auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder auf der Website von Weatherford International Ltd. unter

http://www.weatherford.com/AboutWeatherford/InvestorRelations/ProxyMaterials/

kostenlos öffentlich zur Verfügung gestellt. Kostenlose Kopien dieser Unterlagen können auch telefonisch unter der gebührenpflichtigen Rufnummer von Weatherford International Ltd. unter +1 (713) 836-4000 oder per schriftlicher Anfrage an die folgende Adresse angefordert werden:

Weatherford International Ltd. Investor Relations 4-6 Rue Jean-Francois Bartholoni 1204 Genf, Schweiz Ansprechpartner: John H. Briscoe +1.713.836.4610 Senior Vice President und Chief Financial Officer Karen David-Green +1.713.836.7430 Vice President - Investor Relations

Bewerber um Stimmrechtsvollmachten

Weatherford International Ltd., seine Direktoren, Vorstandsmitglieder, bestimmte weitere Mitglieder der Geschäftsleitung und Mitarbeiter, Phoenix Advisory Services als zuständige Stelle für Stimmrechtsvollmachten sowie die Direktorenkandidaten Gass und Kalman sind im Zusammenhang mit den bei der Jahreshauptversammlung 2013 von Weatherford International Ltd. zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten als Bewerber um Stimmrechtsvollmachten anzusehen. Informationen über die Direktoren und Vorstandsmitglieder von Weatherford International Ltd., die unter den Regelungen der SEC als Bewerber um Stimmrechtsvollmachten gelten können, sowie Informationen zu deren direkten und indirekten Interessen in Form von Wertpapieranteilen oder sonstiger Art, die von den allgemeinen Interessen der Aktionäre von Weatherford International Ltd. abweichen könnten, sind in der am 30. April 2013 bei der SEC eingereichten endgültigen Fassung der Aktionärsinformationen (Proxy Statement) für die Jahreshauptversammlung 2013 von Weatherford International Ltd. enthalten, sowie in anderen relevanten Unterlagen, die bei der SEC eingereicht wurden oder werden. Derartige eingereichte Unterlagen sind auf den oben aufgeführten Websites erhältlich oder können vom Unternehmen wie oben beschrieben angefordert werden.

Emittent: Weatherford International Ltd. Rue Jean-Francois Bartholoni 4-6 CH-1204 Geneva Telefon: +41.22.816.1500 FAX: +41.22.816.1599 Email: karen.david-green @ weatherford.com WWW: http://www.weatherford.com Branche: Öl und Gas Exploration ISIN: CH0038838394 Indizes: Börsen: Main Standard: SIX Swiss Exchange, Börse: New York, Euronext Paris Sprache: Deutsch

