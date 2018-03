Führende Unternehmen bilden AltExchange Alliance für die Private Equity-Branche

(PRN) - - Die Allianz definiert einen Standard zur Vereinfachung der Datenkommunikation.

New York (ots/PRNewswire) - Eine Reihe führender Kapitalbeteiligungsgesellschaften hat einen neuen Branchenverband mit dem Namen AltExchange Alliance gegründet. Die AltExchange Alliance freut sich, den ersten umfassenden Standard für Datenformate in der Private Equity-Branche präsentieren zu können. Das durch diesen Standard definierte einheitliche Format wird die Art und Weise verändern, wie Komplementäre, Kommanditisten, Dachfonds und Fondsverwalter Daten austauschen, sammeln und analysieren.

"Das Problem, dem sich die Branche seit Jahren ausgesetzt sieht, ist die Fähigkeit, ein ständig wachsendes Datenvolumen verarbeiten zu können", kommentierte Johnny Randel, CFO von StepStone und Gründungsmitglied der AltExchange. "Unternehmen stecken eine beträchtliche Menge Zeit und Ressourcen in die Neueingabe und Zusammenführung von Informationen, und weniger in die Datenanalyse. Die Automatisierung des Datentransfers und die Einigung auf einen Industriestandard wird dazu beitragen, diese beträchtliche Ineffizienz auszumerzen."

Organisationen aus aller Welt sind Mitglied in der AltExchange. Die Mitglieder der Allianz haben gemeinsam daran gearbeitet, ein detailliertes Datenformat zu definieren, mit dessen Hilfe Anleger ihre Arbeitsabläufe straffen und Daten leichter analysieren können, während zugleich die Arbeitslast des Fondsmanagers reduziert wird, so dass individuelle Nachfragen nach maßgeschneiderten Berichten bedient werden können.

"Wir werden häufig gebeten, unseren Anlegern unterschiedlich stark detaillierte Informationen zu liefern", erklärt Ed Brandman, Chief Information Officer bei KKR und Gründungsmitglied der AltExchange. "Durch die Einführung eines Industriestandards können wir für alle Interessenten ein einziges Format verwenden, so dass wir unseren Anlegern einen effizienteren und zügigeren Service bieten können. Wir empfehlen unseren Anlegern, der Allianz beizutreten."

Der Datenstandard, ein offener Standard, verwendet maßgeschneiderte XML-Taxonomien und umfasst viele relevante Elemente wie die Finanzdaten von Portfoliounternehmen, Investmentunternehmen und Kontaktdaten, Fondsinformationen, Cash Flow, Kapitalkonten etc.

Einzigartig im Datenstandard der AltExchange ist die Existenz einer dazugehörigen Validierungsplattform. Unternehmen, die den AltExchange-Standard verwenden, können Daten in die Validierungsmaschine eingeben und sie zertifizieren lassen, bevor sie verteilt oder weiterverarbeitet werden. Damit wird gewährleistet, dass der Empfänger einer Datei die enthaltenen Daten sicher weiterverarbeiten kann.

George Georgiou, COO von Capital Dynamics, eine globale Vermögensverwaltung, und Gründungsmitglied von AltExchange, kommentiert: "Wir sind begeistert über die Mitgliedschaft in der AltExchange Alliance und die Möglichkeit, bei dieser internationalen Zusammenarbeit für die Definition eines Industriestandards an vorderster Front dabei zu sein und zur Automatisierung des Datenflusses und einer höheren Transparenz des Informationsaustauschs zwischen Komplementären und Kommanditisten beizutragen. Der Versand und Empfang von Daten in einem einzigen universellen Format wird die Datenverarbeitung in der Private Equity-Branche revolutionieren - und AltExchange ist entschlossen, spürbare operative Ergebnisse zu liefern."

Informationen zu AltExchange

AltExchange ist eine gemeinnützige Branchenallianz für Unternehmen des Private Equity-Sektors. Der Verband wurde im April 2013 von zahlreichen Mitgliedsorganisationen aus aller Welt gegründet und definiert, pflegt und fördert einen gemeinsamen Standard für den Datentransfer zwischen den Marktteilnehmern. Für weitere Informationen über die AltExchange Alliance, den Datenstandard, aktuelle Mitglieder und die Mitgliedschaft besuchen Sie uns bitte auf www.altexchange.com.

Presseanfragende.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br @ 678fd77dde.newsaktuell.mb .nitf.xml.Virtloc @ 148c84a9de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Virtloc@15597dc9 ]de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@26512212+1-212-549-9909

Web site: http://www.altexchange.com/