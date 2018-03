Aussteller aus Japan, Korea und Südafrika beim World ATM Congress 2014

(PRN) - - Internationale Veranstaltung zum Flugverkehrsmanagement geht in die zweite Auflage

Washington (ots/PRNewswire) - Der World ATM Congress - die größte globale Plattform zur Diskussion der Zukunft des Flugverkehrsmanagements (ATM) - hat die 100-Aussteller-Marke geknackt und verzeichnet kontinuierliches Wachstum. In nur 10 Monaten, vom 4. - 6. März 2014, geht die jährliche Veranstaltung in Madrid in die zweite Auflage.

Der World ATM Congress wird seine Reichweite 2014 ausweiten und Gastgeber einer gut besetzten Messehalle sein, in der Regionen aus sechs Kontinenten vertreten sind. Die bislang zugeteilten Messestände belegen bereits mehr als die gesamte in 2013 genutzte Fläche. Dabei finden sich sowohl wiederkehrende Aussteller als auch 17 Neuzugänge.

Zu den neuen Ausstellern gehören die Korea Airports Corporation, die japanische NTT Data Corporation und die NITA ATM Solutions aus Russland. Eine vollständige Liste der bereits bestätigten Aussteller finden Sie auf www.worldatmcongress.org/Exhibitors2014.



"Der World ATM Congress ist die beste Veranstaltung, um in der Flugverkehrskontrolle (ATC) Kunden, Käufer und Vermittler zu treffen", erklärte Donghyun Yu von der Korea Airports Corporation. "Wir freuen uns auf Informationen über den ATC-Markt. Der Hauptgrund für unsere Teilnahme in Madrid ist die Vermarktung unserer Produkte. Wir wollen den Leuten zeigen, dass wir der weltweit erste Flughafenbetreiber mit selbst entwickelter Navigationshilfe sind."

Prognosen zufolge soll der World ATM Congress 2014 das größte internationale Zusammentreffen von Ausstellern, Führungspersönlichkeiten und Entscheidungsträgern aus der Flugverkehrsbranche werden.

"Da die Konferenz von Flugsicherungsdienstleistern unterstützt wird, ist sie sowohl für Kunden als auch für Anbieter ein großartiger Treffpunkt", sagte Bob Coulson, Account Manager der Mission Critical Networks bei der Harris Corporation. "Ich habe an nur einem Tag mindestens 12 Vertreter von Flugsicherungsdienstleistern kennengelernt - aus England, Deutschland, Frankreich, Rumänien und Polen - sowohl große als auch kleine Anbieter. Es war der perfekte Schauplatz für unsere neue Produkteinführung [VCS21]."

2013 präsentierte der Kongress im Rahmen seines Konferenzprogramms Führungspersönlichkeiten der Flugverkehrsbranche und kostenlose Bildungsprogramme wie das SESAR JU System Wide Information Management (SWIM) sowie die European Space Expo, in der die Rolle der EU auf dem Gebiet der weltraumgestützten Technologien hervorgehoben wurde.

Informationen zum World ATM Congress de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@667fc45bDer World ATM Congress (www.worldatmcongress.org) verbindet eine großangelegte Messe und Konferenz von Weltrang und erstklassige Networking-Möglichkeiten mit der Gelegenheit, sich über die jüngsten Trends und Entwicklungen in der Flugverkehrsbranche zu informieren. Der World ATM Congress wird von der Industrie für die Industrie organisiert. Veranstalter des Events ist CANSO, unterstützt von der ATCA und führenden Flugsicherungsdienstleistern und Anbietern der Branche.

