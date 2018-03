ZigBee Alliance schließt Entwicklung des Smart Energy Profile 2-Standards ab

(PRN) - -- Dokument zum Download verfügbar, kostenloses Webinar geplant

San Ramon, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die ZigBee® Alliance, ein globaler Zusammenschluss von Unternehmen, die Wireless-Lösungen für das Energiemanagement und gewerbliche und private Anwendungsbereiche entwickeln, gab heute bekannt, die Entwicklung und Ratifizierung des Smart Energy Profile 2 (SEP 2)-Standards abgeschlossen zu haben.

Der SEP 2 bietet sowohl für kabelgebundene als auch für drahtlose Netzwerke IP-basierte Informationen und ein Steuerungssystem für das Energiemanagement in Heimnetzen (HANs). Der SEP 2 unterstützt neue Funktionen wie das Aufladen von Elektro- und Hybridfahrzeugen (PHEV), den Einsatz in Mehrfamilienhäusern und Wohnblöcken, Unterstützung für mehrere Energie-Serviceschnittstellen in einem Geschäftsraum sowie Unterstützung für den auf IETF IP-konformen Protokollen basierenden Transport wie der vor kurzem angekündigte ZigBee-IP.

Der SEP 2 wurde anfangs in Zusammenarbeit mit der HomePlug Alliance eingeführt. Im Laufe der Entwicklung haben sich zahlreiche Akteure aus anderen Branchen und Interessengruppen sowie Mitglieder der ZigBee Alliance daran beteiligt.

"Dies ist der Höhepunkt der hervorragenden Arbeit, die eine engagierte Gruppe an weltweit führenden Experten in der Smart Energy-Arbeitsgruppe der Alliance geleistet hat", sagte Tobin J.M. Richardson, Vorsitzender und CEO der ZigBee Alliance. "Jetzt, wo der Standard abgeschlossen ist, arbeiten die Alliance und ihre Partner hart daran, die Testpläne und die Tools zu vervollständigen, die für die Zertifizierung der SEP 2-Produkte notwendig sind."

SEP 2 wird von vielen Akteuren der Energieversorgung unterstützt, darunter Hersteller intelligenter Messgeräte, Anwendungen, programmierbarer Thermostate und anderer Geräte für zuhause, außerdem von Energiedienstleistern sowie von verschiedenen Regierungs- und Standardisierungs-Organisationen auf der ganzen Welt.

"Unsere Vision für das Smart Grid ist es, mündige Verbraucher und eine stabile, zuverlässige und effiziente Energieversorgung möglich zu machen", erklärte Dr. George Arnold, Leiter der Koordinationsstelle für Standards am US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST). "Die Ratifizierung von SEP 2 durch die ZigBee Alliance stellt einen großen Schritt für die Umsetzung dieser Vision und die Entwicklung des Smart Grid des 21. Jahrhunderts dar."

"Die gemeinschaftliche Arbeit und die unermüdlichen Bemühungen der Arbeitsgruppe haben einen hochmodernen Standard geschaffen, der den Anforderungen zahlreicher Akteure entspricht und Produkte und Lösungen ermöglicht, von denen Verbraucher, Industrie und Umwelt gleichermaßen profitieren werden", so Robby Simpson, Ph.D., Systemarchitekt für GE Digital Energy und Leiter der technischen Arbeitsgruppe für den SEP 2.

Der SEP 2-Standard kann auf

http://www.zigbee.org/Standards/Downloads.aspx

heruntergeladen

werden.

Kostenloses Webinar de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6aa76274Die Alliance veranstaltet am 14. Mai 2013 ein kostenloses, öffentliches Webinar. "Smart Energy Profile - IP based Energy Management for the Home" (Smart Eneregy Profile - IP-basiertes Energiemanagement für zuhause), das um 8:00 Uhr PT (pazifische Zeit) stattfindet und auf dem Referenten aus der Branche auftreten werden. Plätze sind nur begrenzt verfügbar. Für eine Vorabregistrierung klicken Sie auf:

https://www4.gotomeeting.com/register/727727559.



ZigBee: Control your worldde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@1330e460ZigBee ist ein globaler Standard zur umweltfreundlichen, intelligenten und drahtlosen Vernetzung unterschiedlichster Geräte, mit deren Hilfe Sie Ihre Umwelt gezielt steuern können. Die ZigBee Alliance ist ein offener, gemeinnütziger Branchenverband mit etwa 400 Mitgliedern, der die Entwicklung benutzerfreundlicher, zuverlässiger und innovativer ZigBee-Standards vorantreibt. Die Allianz fördert die weltweite Verbreitung von ZigBee als führenden, drahtlos vernetzten Sensor- und Steuerungsstandard für private, gewerbliche und industrielle Anwendungsbereiche. Weitere Informationen finden Sie auf:

http://www.zigbee.org/.

Web site: http://www.zigbee.org/

