FSG 1. Mai: Arbeit-Soziale Sicherheit-Gerechtigkeit

Die Forderungen der FSG beim Einzug auf den Wiener Rathausplatz - ein Medienservice der FSG-Wien

Wien (OTS/FSG) - "Arbeit-Soziale Sicherheit-Gerechtigkeit" ist der Hauptslogan mit dem die FSG auch heuer wieder auf den Wiener Rathausplatz einziehen wird. Die weiteren Forderungen der einzelnen Gewerkschaften als Medienservice der FSG-Wien.++++

FSG/GdG-KMSfB

O Über 8.000 MitarbeiterInnen der Wiener Linien sind Weltmeister im öffentlichen Personennahverkehr an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr.

O Wasser ist ein Menschenrecht

O Eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich als beschäftigungspolitische Massnahme.

O Kein Lohn- und Sozialdumping

O Ein neues Gehaltschema für die Bediensteten der Wiener Kindergärten

FSG/Gewerkschaft öffentlicher Dienst

O Anerkennung der Leistung der Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst

O Gerechte Lohnabschlüsse für die öffentlich Bediensteten

O kein Kaputtsparen im öffentlichen Dienst

O verstärkte Lehrlingsausbildung

FSG/GPA-djp

O Her mit der Vermögenssteuer

O Kein Pardon für Steuerhinterzieher

O Verteilungsgerechtigkeit durch Verkürzung der Arbeitszeit

O Arbeiten am Sonntag muss weiterhin die Ausnahme bleiben

O Wir brauchen leistbaren Wohnraum

O Her mit wachstums- und beschäftigungswirksamen Strategien

FSG/PRO-GE

O Lehrplätze her, daun san de Facharbeiter mehr

O Ihr wollt Fachkräfte, bildet sie gefälligst aus

Bau-Holz

O Zweckbindung der Mittel der Wohnbauförderung

O Beschäftigung bringt Steuern und Abgaben und trägt so zum Erhalt des Sozialstaates Österreich bei.

Vida

O Arbeitsplätze sichern. Arbeit schaffen. Durch Arbeitszeitverkürzung.

O 38,5 Stundenwoche für die EisenbahnerInnen!

O Ausbildung für KindergartenhelferInnen und -assistentInnen auch in privaten Kindergärten

O Soziale Jobs im Sozialen Wohnbau

O Für ein leistbares und soziales Wohnen

FSG/Postgewerkschaft

O Menschen zählen mehr als Aktienkurse

O Keine weiteren Privatisierungen unserer Infrastrukturbetriebe

Rückfragen & Kontakt:

FSG-Wien-Presse

Franz Fischill

Mobil: 0664/814 63 11

e-mail: franz.fischill @ oegb.at