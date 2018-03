Konzentrationstipps für Österreichs Maturanten

Und: Orbit-Pakete für 100 Maturaklassen

Salzburg (OTS) - Die Matura steht vor der Tür und für 40.000 SchülerInnen wird es in den kommenden Wochen ernst. Dr. Judith Glazer, Präsidentin der Gesellschaft der SchulärztInnen und Schulärzte Österreichs, gibt Tipps für die hochkonzentrierten Prüfungsstunden. Für die meisten MaturantInnen ist zudem zuckerfreier Kaugummi ein fixer Begleiter. Wrigley unterstützt daher 100 Maturaklassen mit einem kostenlosen Orbit-Paket. Jetzt anmelden unter:

Endspurt: Die richtigen Snacks für gute Leistung

Mit der Maturareise vor Augen, geht es für SchülerInnen aus AHS und BHS in den Endspurt der Vorbereitungen. "Auch wenn viel gelernt wurde, bleibt oft die Angst, sich in den entscheidenden Stunden nicht ausreichend konzentrieren zu können", so Dr. Judith Glazer. "Vor lauter Aufregung essen viele SchülerInnen gar nichts - das ist jedoch genau der falsche Weg". Insofern ist der richtige Snack für gute Leistungen ein "Muss". Kaugummi ist im Rahmen der stundenlangen schriftlichen Matura ebenfalls beliebt - und in der Regel auch erlaubt. "Der Kaugummi sollte allerdings unbedingt zuckerfrei sein", so Dr. Glazer. Denn er leistet speziell nach Snacks einen sinnvollen Beitrag zur Zahngesundheit zwischendurch, da er die Neutralisierung der Plaquesäuren unterstützt, die sich insbesondere nach dem Genuss kohlehydrathaltiger Speisen bilden. Was man tun kann, um in den entscheidenden Stunden bestmögliche Leistung zu bringen - hier die wichtigsten Tipps:

Frühstücken. Auch wenn es in der Aufregung oft schwerfällt: Eine Frühstück ist ein wichtiger Startschuss für einen leistungsfähigen Tag. Hunger stört die Konzentration. Empfehlenswert z.B. Müsli, Vollkorngebäck, Ei und Obst.

Viel Trinken! Die wichtigste Grundlage für die Konzentration. Am besten Wasser oder stark gespritzte Fruchtsäfte. Stell dir zumindest 1 Liter Flüssigkeit auf den Tisch.

Brain-Food! Nüsse sind der ideale Snack zwischendurch. Zudem z.B. geschnittenes Obst, Vollkornweckerl mit Käse und Schinken. Achtung: raschelnde Verpackungen vorher entsorgen.

Zuckerfreier Kaugummi! Zuckerfreier Kaugummi neutralisiert nach Snacks die Plaquesäuren, die ein Risikofaktor bei der Entstehung von Zahnkaries sind und ist somit auch bei der Matura ein sinnvoller Begleiter.

Entspannungspausen zwischendurch. Mach zwischendurch immer wieder kurze Pausen. Ein Blick aus dem Fenster in die Ferne gibt auch den Augen die Möglichkeit zur Entspannung. Dann fällt die Konzentration auf das nächste Beispiel wieder leichter.

Kaugummi-Pakete für 100 Maturaklassen - jetzt anmelden!

Auch Wrigley drückt allen MaturantInnen die Daumen und liefert zahngesunde Unterstützung in Form von Orbit-Paketen für 100 österreichische Matura-Klassen. Was muss man tun? "Am besten schicken uns DirektorInnen oder LehrerInnen direkt ein Mail mit Namen, Schuladresse, Klasse, Anzahl der Schüler und Maturatermin an wrigley-pressestelle @ exakt-pr.at", so Orbit Brandmanager Dominic Killinger. "Die ersten 100 Klassen bekommen ein Paket zugesandt". Auch SchülerInnen können sich direkt bei Wrigley melden, brauchen allerdings eine Bestätigung, dass die Schule damit einverstanden ist. Das Kauen von zuckerfreiem Kaugummi unterstützt nachweislich die Neutralisierung der Plaquesäuren, die ein Risikofaktor bei der Entstehung von Zahnkaries sind.

Die Wm. Wrigley Jr. Company ist ein anerkannt führendes Süßwarenunternehmen und weltgrößter Hersteller und Vermarkter von Kaugummi. Als Tochtergesellschaft von Mars Incorporated, vertreibt Wrigley seine weltbekannten Marken in über 180 Ländern. In Österreich ist Wrigley unter anderem mit den Marken ORBIT(R), AIRWAVES(R), Wrigley's 5(R) GUM, DOUBLEMINT(R), JUICY FRUIT(R), HUBBA BUBBA(R) und SKITTLES(R) vertreten. Mehr zu Wrigley in Österreich unter www.wrigley.at

