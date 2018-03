Spieler in Südkorea starten in Open-Beta-Version von Warface / Crytek und Nexon bereiten sich auf kontinuierliches Wachstum von Warface in Asien vor

Frankfurt am Main / Seoul (Südkorea) (ots) - Der erfolgreiche Wachstumskurs von Warface, dem kostenlosen Ego-Shooter von Crytek, setzt sich in dieser Woche mit dem Eintritt in die Open-Beta-Phase in Südkorea fort.

Warface wird in Südkorea vom führenden Online-Publisher NEXON Co. Ltd. betrieben und sorgte in der dortigen Spielergemeinde während der Closed-Beta-Phase für große Begeisterung. Auf der G-Star 2012 wurde es von der populären koreanischen Gaming-Website Inven sogar zum besten Ego-Shooter gekürt.

"Nach seiner Closed-Beta-Premiere im vergangenen September kommt Warface jetzt endlich auf den koreanischen Markt", so Jung-Bae Lee, Director of Publishing bei Nexon. "Wir werden am Ego-Shooter-Markt mit den einzigartigen Inhalten des Spiels für Furore sorgen und wollen den koreanischen Spielern genau den authentischen Ego-Shooter bieten, auf den sie gewartet haben.

"Die Popularität kostenloser Spiele in Südkorea war eine Quelle der Inspiration für Crytek und wir sind hocherfreut, dass Warface in diesem Land in eine neue Phase eintritt", kommentierte Joshua Howard, Executive Producer von Warface. "Bisher haben wir von den Spielern extrem positives Feedback zu Warface erhalten. Zusammen mit Nexon freuen wir uns darauf, die einzigartige Action des Spiels mit vielen weiteren Spielern in Südkorea zu teilen, und laden sie dazu ein, die Spannung und den Nervenkitzel zu erleben, die schon die Spieler der Closed-Beta-Version in ihren Bann gezogen haben."

Die Ankündigung des Beginns der Open-Beta-Phase in Südkorea folgt unmittelbar auf die Meldung, dass das Spiel im seinem ersten Jahr, in dem es in Russland online verfügbar war, neun Millionen Spieler verzeichnen konnte.

