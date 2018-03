Attivio im 2013 Gartner Magic Quadrant für Enterprise Search zum Visionär ernannt

(PRN) - - Bewertung beruht auf den Kriterien Visionskraft und Umsetzungsfähigkeit

Newton, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Attivio, Inc., der Marktführer für Unified Information Access (UIA), ist in den Quadranten "Visionäre" in Gartners April 25, 2013 "Magic Quadrant for Enterprise Search" positioniert worden - eine Studie, die als eine der einflussreichsten Marktanalysen für Organisationen zur Bewertung von Software gilt. Gartners Evaluierung zeichnet Folgendes aus: "Visionäre gehen auf das zentrale Interesse von Unternehmen ein, nach Verbraucher-Sucherfahrungen zu streben, die neue Entwicklungsmöglichkeiten und Flexibilität in sich vereinen. Sie verstehen, dass das Festhalten an der "Google-Erfahrung" nicht ausreicht, sondern dass das Angebot an Suchfunktionen, die bessere Kooperation, Anwendungsentwicklung und innovative Methoden zum Auffinden und Arbeiten mit Inhalten ermöglichen, einen ganz besonderen Stellenwert hat."

Attivios Active Intelligence Engine® (AIE®) kombiniert die Leistungsstärke von Enterprise Search, BI und Analyse großer Datenmengen für strategische Anwendungen und Lösungen, die sowohl vor Ort als auch in der Cloud verwendet werden können. Attivios AIE maximiert die Rentabilität der Informationsbestände der Kunden

durch die Bereitstellung von

Lösungen, die multiple, unterschiedliche Informationsquellen integrieren, um die Vertriebsleistung zu verbessern, die Kunden zufriedenzustellen, die Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten, die Risiken zu minimieren und die Produktivität anzukurbeln.

"Wir glauben, dass unsere Positionierung am höchsten Punkt der Achse "Ability-to-execute" (Umsetzungsfähigkeit) auf Gartners "Visionär"-Quadrant für die Innovationen, das Wachstum und die erfolgreichen Ergebnisse spricht, die unsere Kunden erfahren", kommentierte Ali Riaz, CEO von Attivio. "Wir fokussieren uns weiterhin darauf, den umfassendsten Zugriff und die beste Auswertung der Informationsbestände von Unternehmen zu schaffen."

"Unternehmen benötigen leistungsstarke Suchtechnologien, die komplexe Prozesse klar verständlich machen", erklärte Sid Probstein, CTO von Attivio. "Attivios Technologie integriert sämtliche verknüpften Inhalte und Daten in einem einzigen, dazu passenden Suchvorgang -ohne anspruchsvolle Datenmodellierung, ohne "Abflachung" von Datentabellen und, dank unserer patentierten JOIN-Fähigkeit bei der Suchzeit, ohne vordefinierte Sucherfordernisse."

Gartner unterstützt keine der Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungsberichten beschrieben werden. Die Berichte sind keine Empfehlung für Technologienutzer, nur die höchstbewerteten Anbieter zu wählen. Die Gartner-Forschungspublikationen beruhen auf den Ansichten von Gartners firmeneigenem Forschungsbereich und sollten daher nicht als Tatsachenbehauptung verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung für diese Studie ab. Nebender Mängelgewährleistung betrifft dies auch die Gewährleistung zur Eignung für bestimmte Zwecke.

Über Attiviode.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@428041b2Attivios Zugriffsplattform für Unified Information, der Active Intelligence Engine®



(AIE®), definiert die wirtschaftlichen Effekte von Datenbeständen für unsere Kunden neu, sodass diese Chancen schnell nutzen, sich kritischen Herausforderungen stellen und ihre strategische Vision erfüllen können.

Attivio integriert und korreliert unterschiedliche Silos mit strukturierten Daten und unstrukturierten Inhalten wie dies niemals zuvor möglich war. Mithilfe von sowohl intuitiven Suchmöglichkeiten als auch der Leistungsstärke von SQL lässt sich AIE nahtlos mit bestehenden BI-Tools und Instrumenten für große Datenbestände integrieren und ermöglicht Einsichten, die wirklich relevant sind -mit einer Zugriffsmethode, die den technischen Fähigkeiten und den Prioritäten jedes Nutzers bestmöglich gerecht wird. Besuchen Sie uns auf www.attivio.com.

Attivio und Active Intelligence Engine sind Warenzeichen von Attivio, Inc. Alle anderen Namen sind Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

