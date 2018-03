Heute und BUM MEDIA: Gemeinsam für die Integration

Kooperation im Rahmen der "3. Wiener Integrationswoche"

Wien (OTS) - Am 30.5.13 ist in der Tageszeitung "Heute" ein Integrationsspecial erschienen, welches in Kooperation mit BUM Media Wien konzipiert wurde. Die gesamte Beilage können Sie hier als PDF downloaden:

www.bummedia.com/heute_integration.pdf

Nusser: Das Miteinander macht erfolgreich

"Für "Heute" und die Menschen, die dahinter stehen, ist Integration täglich gelebter Alltag - in der Zusammensetzung des Teams, in der redaktionellen Berichterstattung und in der kulturellen Vielfalt unserer Leser. Die Teilnahme an der Wiener Integrationswoche ist wichtig, weil uns das Miteinander erfolgreich macht.", betont Dr. Christian Nusser, "Heute" - Chefredakteur.

Dino Sose, BUM-Media Geschäftsführer & Initiator der "Wiener Integrationswoche" zeigt sich ebenso erfreut über die gelungene Zusammenarbeit: "Die Größe und Wichtigkeit eines Projektes misst sich auch an den Kooperationspartnern. Jetzt, da wir auch die stärkste Tageszeitung Wiens mit an Bord haben, können wir zu Recht sagen, dass die "Wiener Integrationswoche" zu einem Riesenprojekt angewachsen ist.

Für uns ist es eine große Ehre und eine wunderbare Zusammenarbeit, für die ich mich bei dem ganzen "Heute"-Team bedanken möchte."

