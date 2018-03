Huawei enthüllt auf fünf Jahre ausgelegte Geschäftsstrategie für den Enterprise-Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei, einer der weltweit führenden Anbieter für Informations- und Kommunikationstechnologie, kündigte auf dem Huawei Global Analyst Summit am 23. April 2013 seine auf fünf Jahre ausgelegte Geschäftsstrategie für den Enterprise-Bereich an. Huawei wird seine Position im Enterprise-Markt durch die gezielte Konzentration auf Enterprise-ITK-Lösungen sowie deren Integration in das globale Enterprise-Ökosystem festigen. Huawei wird seinen Kunden fortan Produkte und Lösungen anbieten, die schneller und besser sind und zu noch höheren Gesamtbetriebskosteneinsparungen führen werden.

"Der Enterprise-Markt ist mit seinem beträchtlichen Wachstumspotenzial ein Kernstück von Huaweis allgemeinen strategischen Entwicklungsplänen. Durch die ITK-Konvergenz haben sich für Huawei großartige Möglichkeiten ergeben, zur Weiterentwicklung dieses Markts beizutragen", so William Xu, der CEO der Huawei Enterprise Business Group. "Mit Huaweis laufenden strategischen Investitionen im Enterprise-Bereich und der umfangreichsten Produktpalette der gesamten Branche gehen wir davon aus, dass sich die Umsatzerlöse von Huawei im Enterprise-Geschäft im Jahr 2013 auf 2,7 Milliarden USD belaufen werden. Bis 2017 werden wir außerdem unser Umsatzziel von 10 Milliarden USD erreichen."

Bekenntnis zu Enterprise-ITK-Lösungen sowie deren Integration in das globale Ökosystem

"Mit einer Produktpalette, die verschiedenste ITK-Bereiche abdeckt -darunter Enterprise-Netzwerke, Informationstechnologie, Unified Communications sowie Collaboration-Dienste und Enterprise-Funktechnologie - bietet Huawei ein umfangreicheres Produkt- und Lösungsportfolio als die Konkurrenz", so Patrick Zhang, Präsident des Geschäftsbereichs Marketing und Lösungen der Huawei Enterprise Business Group. "Damit Huawei Enterprise den Anforderungen des Marktes zeitnah entsprechen kann, konzentrieren wir unsere Ressourcen auf die Entwicklung fortschrittlicher Produkte mit hoher Wertschöpfung. So tragen wir zur verbesserten Wettbewerbsfähigkeit des Geschäftsbereichs bei und sorgen für technologische Durchbrüche auf dem Enterprise-Markt."

Die umfassendere Integration mit dem globalen Enterprise-Ökosystem bleibt ebenfalls ein wichtiger strategischer Schwerpunkt von Huawei Enterprise. "Auf Schlüsselmärkten engagiert sich Huawei Enterprise für ITK-Lösungen mit starker Fokussierung auf Infrastruktur", so William Xu.

Im Hinblick auf Geschäftspartnerschaften verfolgt Huawei eine Win-Win-Strategie, um den operativen Herausforderungen zahlreicher Unternehmen Rechnung zu tragen. Dabei kooperiert das Unternehmen laufend mit Channel-Partnern, um seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte, Lösungen und Dienste anzubieten. Huawei hat bereits Geschäftspartnerschaften mit mehr als 3.500 Channel-Partnern aufgebaut (Stand: 2012); Erwartungen zufolge wird diese Zahl bis zum Ende des Jahres 2013 auf 5.400 steigen.

Verbesserte Möglichkeiten für globale Unternehmen - schneller, besser und mit höheren Gesamtbetriebskosteneinsparungen

Mit Blick auf die Zukunft ist Huawei zuversichtlich, sein Wertversprechen weiterhin einzuhalten. Dieses besteht darin, Geschäftskunden durch das Angebot innovativer und konkurrenzfähiger ITK-Produkte und Lösungen verbesserte Möglichkeiten zu bieten, um Effizienzsteigerungen herbeizuführen und noch schneller geschäftliche Erfolge zu erzielen.

Bei der schnellen Reaktion auf Kundenanforderungen und dem zeitnahen Angebot von hochmodernen, konkurrenzfähigen und durchgehenden Produkten und Lösungen hat Huawei Enterprise eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen. "Schneller steht in diesem Fall nicht für die eigentliche Produktleistung oder dafür, wie fortschrittlich Huaweis Lösungen sind. Vielmehr geht es um das Engagement für unsere Kunden und darum, ihren Anforderungen schneller und effektiver entsprechen zu können. Dank unserer globalen Plattformen und beträchtlichen Forschungskapazitäten befinden wir uns in der einzigartigen Position, dies noch besser umsetzen zu können", so William Xu. Huawei setzt auf seine umfassende Branchenerfahrung und auf seine Forschungs- und Entwicklungsressourcen im Bereich der ITK-Innovation, um Unternehmen hochmoderne Technologien, Plattformen und Lösungen zu bieten - und den sich ständig verändernden Anforderungen von Kunden so wirksam Rechnung zu tragen.

"Besser" steht für Huaweis Bekenntnis zu Spitzenleistungen bei all seinen Produkten, Lösungen und Diensten. Ein Beispiel hierfür ist CloudEngine - der 2012 auf den Markt gebrachte branchenführende Vorzeige-Core-Switch für Rechenzentren, dessen Schaltleistung drei Mal höher als der Branchendurchschnitt ist.

Mit seiner technischen Expertise und seiner globalen Plattform hat Huawei seine Kunden auch bei der Senkung ihrer Gesamtbetriebskosten unterstützt. Zahlreiche Unternehmen haben bereits von Huaweis kundenzentrierten Betriebsabläufen, dem umfassenden ITK-Produkt- und Lösungsportfolio und den über die volle Nutzungsdauer angebotenen Serviceleistungen profitiert, mit deren Hilfe die Gesamtbetriebskosten um mehr als 20 Prozent gesenkt werden können.

