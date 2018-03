Sima: Wien liegt gut!

Auch heuer wieder stehen Liegestühle im Sigmund-Freud-Park allen ParkbesucherInnen kostenlos zur Verfügung.

Wien (OTS) - Bereits Tradition hat die Aktion "Wien liegt gut!" von Umweltstadträtin Ulli Sima. Rund 100 Liegestühle stehen im Sigmund-Freud-Park bei der Votivkirche bereit, um von sonnenhungrigen StädterInnen in der Mittagspause, zwischen einer Vorlesung oder zur Erholung vom Sightseeing benützt zu werden.

Die Liegen mit Alugestell und einem Bezug aus besonders witterungsbeständigem Material werden die ganze warme Jahreszeit über täglich zwischen 7.00 und 8.00 Uhr angeliefert und um 21.00 Uhr zur sicheren Aufbewahrung wieder abtransportiert. Die Benutzung der Liegestühle ist kostenlos.

"Auch heuer wieder werden die beliebten Liegestühle von MitarbeiterInnen der Wiener Stadtgärten aufgestellt", erklärt Umweltstadträtin Ulli Sima. "Damit wollen wir den Menschen in der Stadt noch mehr Sommerflair auf einer der vielen Grüninseln von Wien bieten. Parks in Wien sind eben nicht zur zum Anschauen, sondern auch zum Verweilen da, auch die Benutzung der Liegestühle ist kostenlos", so Sima weiter.

850 Parkanlagen in Wien

Die Millionenstadt Wien hat mit 51 Prozent einen weltweit einzigartig hohen Grünflächenanteil. Neben den natürlichen Grünflächen wie Nationalpark und Wiener Wald haben auch die Parkanlagen der Wiener Stadtgärten einen großen Anteil daran. 850 große und kleinere Parkanlagen bilden zusammen rund 20 Mio. m2 Grünfläche in Wien.

In Wien werden trotz der bereits bestehenden guten Grünflächenausstattung auch 2013 wieder zahlreiche neue und attraktive Grünflächen geschaffen. Zu den besonders spannenden neuen Parkprojekten zählen der Leon-Zelman-Park am Gelände des ehemaligen Aspangbahnhofs, der Helmut-Zilk-Park beim Hauptbahnhof Wien sowie die beiden ersten von fünf geplanten Parkanlagen in der Seestadt Aspern, der Seepark und der Yella-Hertzka-Park.

