ANIMOD macht den Mai zum Wonnemonat: Jeden Mittwoch neue Gutschein-Angebote für den Kurzurlaub

Köln (ots) - Aktionszeitraum vom 01. bis 31. Mai 2013: Brücken- und Feiertage für den Kurzurlaub nutzen

Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingsten oder Fronleichnam -mit gleich vier Feiertagen ist der Mai dieses Jahr der absolute Spitzenreiter. Mit den Brückentagen eignet sich der "Wonnemonat" für den einen oder anderen spontanen Kurzurlaub. Und damit die Auszeit vom Alltag nicht nur erholsam, sondern auch noch besonders günstig wird, startet der Hotelvermittler ANIMOD im Mai eine ganz besondere Aktion für Spontanurlauber: MaiANIMOD - das heißt: Jede Woche neue Gutschein-Angebote, bei denen man im Vergleich zur regulären Rezeptionsbuchung bis zu 50 Prozent sparen kann.

Jeden Mittwoch wartet dabei auf www.animod.de ein neues Urlaubserlebnis - und das zu wöchentlich wechselnden Themen wie "Wasser", "Berge" oder "Wälder". Ob also Aktivurlaub im Golfhotel, Wellness-Wochenende, Wandern in den Bergen, Shoppingtrip oder urige Gemütlichkeit im Bayerischen Wald - hier findet sich für jeden Geschmack genau der richtige Kurzurlaub zum Schnäppchenpreis. Neben der Übernachtung im ausgesuchten Top-Hotel und einem reichhaltigen Frühstücksbuffet sind in vielen Angeboten außerdem attraktive Zusatzleistungen wie kostenloser Internetzugang, Begrüßungsgetränk oder Tickets für den Nahverkehr am Urlaubsort enthalten. Es lohnt sich also, öfter mal auf der Internetseite des Hotelspezialisten vorbeizuschauen - und das nicht nur im Mai.

Gutscheinkauf statt Direktbuchung: Mit ANIMOD günstiger ins Hotel

Mit Hotelgutscheinen für weltweit mehr als 800 Partnerhotels bietet die ANIMOD GmbH seit 2001 in mittlerweile 26 Ländern besondere Urlaubserlebnisse zu erstklassigen Konditionen an. Die Gutscheine können über www.animod.de oder über die Service-Hotline 0221-93374-100 erworben werden. Der jeweilige Wunschtermin ist mit dem Hotel vor Reiseantritt abzustimmen und kann bereits vor dem Gutscheinkauf erfragt werden. Und das Beste: die Gutscheine sind frei übertragbar und in der Regel 3 Jahre gültig.

Informationen zu diesem Angebot und vielen weiteren im Internet unter www.animod.de

