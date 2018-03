Velumount(R)Intro Schnarchring

Neu und unsichtbar gegen Schnarchen

Wien (OTS) - Dank der Schnarchspange von Velumount(R) wurden bereits zahlreiche Schnarcher erfolgreich "entschnarcht". Arthur Wyss, der Erfinder von Velumount(R), hat seine geniale Schnarchspange weiterentwickelt und mit dem Velumount(R)Intro einen Schnarchring hergestellt, der geübten Velumount(R) Verwendern dezente Anwendung und stille Nächte verspricht. Prominenter Ex-Schnarcher ist Baumeister Ing. Richard Lugner, der seit der Verwendung von Velumount akustisch ruhige Nächte genießt.

Neu und unsichtbar: Velumount(R)Intro Schnarchring

Mit dem Schnarchring Velumount(R) Intro hat Arthur Wyss eine noch dezentere Lösung für das Schnarchproblem geschaffen. Der Ring wird ebenfalls in den Rachenraum gelegt, ist aber im Gegensatz zur Schnarchspange völlig unsichtbar. Die Business Class von Velumount(R) kann somit auch ganz dezent im Flugzeug, auf längeren Bahnfahrten oder wann immer man das Schnarchen unsichtbar kontrollieren möchte, verwendet werden. Weil die Mundwinkel frei bleiben, ist trinken und küssen mit eingelegtem Schnarchring noch angenehmer als mit der Schnarchspange.

Ex-Schnarcher Ing. Richard Lugner: "Mir ist überhaupt nichts peinlich - außer Schnarchen!"

Der Schnarchring Velumount(R) Intro ist das Mittel der Wahl für fortgeschrittene Velumount(R) Benützer. "Nach dreimonatiger Erfahrung mit der Velumount(R)Schnarchspange konnte ich problemlos auf den Schnarchring umsteigen. Für den Schnarchring braucht man etwas mehr Geschick bei der Anwendung, er ist aber nach kurzer Eingewöhnungsphase ebenso problemlos zu verwenden wie die Schnarchspange. Ich schlafe seitdem wesentlich besser und vor allem ruhiger", verrät Ing. Richard Lugner Intimes aus seinem Schlafzimmer.

Wo bekomme ich Velumount?

Der Velumount(R)Intro ist in allen 7 Velumount Verkaufsstellen in Österreich erhältlich und wird dort individuell an den Träger angepasst. Informationen über Velumount gibt es auch in über 100 Apotheken in ganz Österreich.

Nähere Informationen:

Velumount Österreich

Hietzinger Hauptstraße 50, 1130 Wien

Tel: 01/581 05 33

office@velumount.at

www.velumount.at

