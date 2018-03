Neue Perspektiven in der Unternehmensberatung / McKinsey & Company lädt Young Professionals zu Workshops und Diskussionen nach Frankfurt ein

Düsseldorf (ots) - Ob Maschinenbau-Ingenieur, Produktentwickler oder Marketing-Manager: Wer schon erste Berufserfahrung mitbringt und Interesse an einem Quereinstieg in die Unternehmensberatung hat, ist beim Recruiting-Event "Perspektivwechsel" von McKinsey & Company in Frankfurt genau richtig. Vom 12. bis 13. Juli geben erfahrene Berater Einblick in ihren Berufsalltag und informieren über Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Die Veranstaltung richtet sich an herausragende Berufstätige aller Richtungen und Fachbereiche mit zwei- bis sechsjähriger Berufserfahrung. Bewerbungen sind online unter www.perspektivwechsel.mckinsey.de oder per E-Mail unter perspektivwechsel @ mckinsey.com möglich, Bewerbungsschluss ist der 2. Juni.

Beim "Perspektivwechsel" stehen zwei Tage lang die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten der Teilnehmer im Mittelpunkt. In Workshops und Vorträgen erfahren sie, wie sie ihre Stärken gezielt in der Beratung einsetzen können und was eine inspirierende Führungspersönlichkeit auch in schwierigen Situationen auszeichnet. Gleichzeitig erhalten sie intensive Einblicke in die Karriere-Möglichkeiten bei McKinsey. McKinsey-Berater teilen ihre Erfahrungen als Quereinsteiger und berichten, wie sie dank ihrer Fachexpertise und Berufserfahrung in der Beratung von Klienten wichtige Impulse setzen können.

Neben Workshops und Vorträgen steht der Austausch untereinander im Vordergrund der Veranstaltung. Für die Young Professionals bietet sich hier die Möglichkeit, ihr persönliches Netzwerk aufzubauen und zu erweitern.

Voraussetzungen für die Teilnahme sind neben zwei- bis sechsjähriger Berufserfahrung hervorragende akademische Leistungen sowie das Interesse, sich für neue Themen und Fragen zu begeistern.

Die Bewerbungsunterlagen sollten einen tabellarischen Lebenslauf, Kopien sämtlicher Zeugnisse (Abitur, Vordiplom und Diplom bzw. Bachelor und Master) sowie Referenzen, Praktika und andere außeruniversitäre Aktivitäten einschließen.

Weitere Informationen zum Young Professional Event "Perspektivwechsel" sind auf www.perspektivwechsel.mckinsey.de und bei Franziska Dyck unter perspektivwechsel @ mckinsey.com Tel. (0221) 208-7510 erhältlich.

