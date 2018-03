RadeltZurArbeit: Startschuss zum österreichweiten Radel-Lotto-Monat Mai

Peter Koren, Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung, radelt voraus. Über 13.000 machen mit!

Wien (OTS) - Mit 1. Mai beginnt der diesjährige Aktionsmonat von "Österreich radelt zur Arbeit", bei dem mehr als 13.000 Teilnehmende aus über 2.800 Betrieben zum Start registriert sind. Während des Radelmonats Mai winken den Mitradelnden tägliche Preise im bundesweiten Radel-Lotto: Jeden Werktag wird ein Radler pro Bundesland gefragt: "Sind Sie mit dem Rad in der Arbeit?", bei einem "Ja!" sind Preise von Qualitäts-Radzubehör über Kinder-Anhänger bis zu Citybikes zu gewinnen. Am Monatsende erwartet alle Teams, welche zumindest die Hälfte ihrer Arbeitstage geradelt sind, der Teampreis-Pool mit Radreisen, Radaccessoires und vielem mehr.

Dass Radfahren als Alltagsverkehrsmittel die schnellste und angenehmste Fortbewegungsart im urbanen Arbeitsalltag ist, zeigt Peter Koren, Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung, vor. Er ist in den Sommermonaten auch zu beruflichen Terminen mit dem Fahrrad unterwegs, ergänzt durch multimodale Nutzung des öffentlichen Verkehrs und immer im Businessanzug. "Ich erlebe die vielen Vorteile des Radfahrens täglich: Zeitersparnis, keine Parkplatzsuche, Flexibilität und Bewegung an der Luft. Dabei bin ich mitten im Stadtleben und starte erfrischt in den Tag. Erst am Wochenende kommt das Auto wieder aus der Garage."

Radfahren auf dem Arbeitsweg bringt nicht nur messbare Vorteile für ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen, sondern generell erhöhtes Wohlbefinden. Eine US-Studie aus der Vorzeige-Radstadt Portland, Oregon zeigt, dass RadpendlerInnen am glücklichsten von allen Verkehrsgruppen sind! "Machen Sie also mit bei'Österreich radelt zur Arbeit', motivieren Sie Ihre ArbeitskollegInnen zur Teamgründung. Die Anmeldungen zum Radelbewerb sind weiterhin in allen neun Bundesländern möglich!", motiviert Alec Hager, Sprecher der Radlobby Österreich. "Wir freuen uns auf einen sonnigen Radel-Monat, der noch viele Menschen auf dem Arbeitsweg aufs Rad bringt!" Die von der Radlobby durchgeführte Kampagne wird vom Lebensministerium und den teilnehmenden Bundesländern unterstützt.

