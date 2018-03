FP-Mahdalik für "Stadthalle 2" in der Seestadt Aspern

Schwimmsportzentrum & Multifuktionsarena

Wien (OTS) - "Alles, was nicht wie ein Container ausschaut, dürfte SPÖ-Stadtrat Oxonitsch ein bisserl unheimlich sein", meint FPÖ-Gemeinderat Toni Mahdalik zu dessen beharrlicher Weigerung, eine dringend notwendige Multifunktionshalle zu bauen. Die FPÖ verlangt eine solche seit längerem in der Seestadt Aspern. Der 22. Bezirk wird in wenigen Jahren 200.000 Einwohner haben, gemeinsam mit dem 21. Bezirk über 350.000 Menschen beherbergen. Der Standort mit direktem U-Bahnanschluss wäre daher ideal. Zudem hat Donaustadt statistisch gesehen die "jüngste" Bevölkerung aller Wiener Bezirke.

Kombiniert könnte die Multifunktionsarena unter anderem für Konzerte und sportliche Großveranstaltungen mit einem Schwimmsport-Zentrum für den Spitzen-, Schul- und Breitensport, das gerade angesichts des SPÖ-Stadthallendebakels dringend notwendig ist. Die FPÖ fordert Oxonitsch daher auf, auch den lauten Rufen der roten Basis Gehör zu schenken und die marode Infrastruktur in Wien auf diesem Gebiet mit einem Hallenbau in der Seestadt rasch zu verbessern, sagt Mahdalik. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747