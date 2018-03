WESTbahn ONE Click-Ticket - Buchen leicht gemacht!!

Noch nie war der Ticketkauf im österreichischen Bahnverkehr so einfach: Bei der WESTbahn wird mit einem Mausklick die Ticketauswahl ermöglicht!

Wien (OTS) - Die neueste Innovation der WESTbahn

befindet sich auf der neu gestalteten Website der privaten Bahn (www.westbahn.at) und lautet ONE Click-Ticket. Wie der Name schon sagt, wird damit dem Kunden der Zugang zum auserwählten Ticket noch einfacher gemacht: Mit nur einem Mausklick gelangt der Kunde in den Warenkorb der WESTbahn.

"Es ist uns wichtig den Kunden den Ticketkauf so einfach wie möglich zu gestalten. Unsere IT-Spezialisten haben die optimale Lösung gefunden: mit der Programmierung des ONE Click-Tickets kann die Bestellung eines Tickets vom Kunden innerhalb kürzester Zeit durchgeführt werden - dann folgt der Zahlungsvorgang. Das ist unser Verständnis von Benutzerfreundlichkeit bei online-Ticketinglösungen. Schnell und einfach.", so Dr. Erich Forster, Geschäftsführer der WESTbahn Management GmbH.

Ein weiterer Vorteil der Vereinfachung der WESTbahn-Homepage: ein Blick - ein Klick:

Auf einem Blick sieht der Kunde wie viel seine Fahrkarte für eine bestimmte Reiseverbindung kostet - danach ein Klick und schon ist das Ticket der Wahl im Warenkorb. Wenn mehr als eine Person reisen oder Zusatzangebote genutzt werden ist das ebenfalls einfach auswählbar. WESTbahn-Kunden/Kundinnen brauchen nur mehr zu bezahlen und schon kann die Fahrt in einem der modernsten Züge Österreichs starten. Möchte der Kunde das Ticket nicht gleich entwerten, so hat er die Möglichkeit dies zu einem späteren Zeitpunkt zu tun. Denn alle Haustarif-Tickets sind ein Jahr lang ab Kauf gültig und natürlich auch in diesem Zeitraum stornierbar.

Einfach buchen - einfach WESTbahn - und bis 30. Juni 2013 auch noch ein GRATIS-Ticket gewinnen.

Weil Ticketbuchungen jetzt so spielerisch einfach sind und das gefeiert werden soll, hat sich die WESTbahn noch ein Zuckerl für die Kunden einfallen lassen: Bei online Buchung eines Tickets mit vorheriger Registrierung, gewinnt bis 30. Juni 2013 jeder 50. Online-Kauf ein GRATIS-Ticket.

Und noch besser am 1., 2. und 3. Mai sind die WESTtage und da gewinnt sogar jeder 25. registrierte Online-Käufer ein GRATIS-Ticket. Jetzt die WESTbahn Homepage kennenlernen, buchen und mit etwas Glück einmal gratis reisen!

Mehr Informationen und die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel finden Sie unter www.westbahn.at.

