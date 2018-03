Europatag 2013 in Asparn an der Zaya

Ausstellung "Brot und Wein", EU-Information und Diskussion

St. Pölten (OTS/NLK) - Aus Anlass des Europatages lädt die EuropeDirect Infostelle des Landes Niederösterreich gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern am Mittwoch, 8. Mai, zu einem besonders umfangreichen Programm in den Filmhof Wein4tel, Kirchengasse 5, nach Asparn an der Zaya. Teilnehmen werden 150 Schülerinnen und Schüler sowie 120 Seniorinnen und Senioren aus den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf, zwei deutschsprachige Schulen aus Nikolsburg, Vertreter aus der lokalen und regionalen Politik, aus der Wirtschaft und den Medien sowie Meinungsbildner aus dem gesamten Weinviertel.

Den Beginn macht um 8.30 Uhr eine Führung durch die NÖ Landesausstellung "Brot und Wein" am Standort Urgeschichtemuseum Asparn an der Zaya, anschließend folgen im Filmhof Wein4tel Informationen über die EU durch die Wirtschaftskammer Österreich, das Arbeitsmarkservice (AMS), die NÖ Jugendinfo, das NÖ Seniorenreferat und die EuropeDirect Infostelle. Zu den Festrednern gehören Landesrätin Mag. Barbara Schwarz und Vizekanzler a. D. Dr. Erhard Busek. Während der Veranstaltung werden Schulklassen ihre EU-Projekte präsentieren.

Nähere Informationen bei der EuropeDirect Infostelle des Landes Niederösterreich unter 02742/9005-12873, Dr. Wolfgang Traußnig, e-mail post.lad1 @ noel.gv.at, www.europainfo.at.

