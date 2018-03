Sri Lankas Hotel-Ikone feiert 150. Jubiläum / Das heutige Amangalla ist Asiens ältestes konstant betriebenes Hotel

Singapur (ots) - Das Amangalla erzählt von einer spannenden Historie der Küstenstadt Galle im Süden Sri Lankas. 2013 feiert es sein 150. Jubiläum und gilt damit als ältestes registriertes, konstant betriebenes Hotel Asiens. Das Ensemble aus 400 Jahre alten Kolonialgebäuden ist Teil des Forts von Galle, einem Weltkulturerbe. Die Herrenhäuser dienten ursprünglich als Hauptquartier für holländische Kommandeure, später als Unterkunft für britische Soldaten. Ab 1863 beherbergten sie das Oriental Hotel bzw. ab 1900 das New Oriental Hotel. 2002 erwarb Amanresorts das Ensemble und eröffnete es 2005 sorgsam restauriert als Amangalla.

Betritt man das Anwesen, so ist es, als würde man einen Sprung in die Vergangenheit unternehmen. Fin de siècle-Decken, antike Deckenventilatoren, Kronleuchter und eine nostalgische Veranda erzählen von Tagen, als Reisende mit dem Segelschiff ankamen und Damen in Reifröcken Ceylon-Tee nippten, während ihre Gentlemen Whist spielten.

Lebendig wird die Vergangenheit in den Schwarzweißfotos der Familie Ephraums, die im Haus zu finden sind - den letzten Besitzern des New Oriental Hotels. Sie hießen dort Gäste wie den Kosmonauten Juri Gagarin und den Schriftsteller Paul Theroux willkommen. Ihr Vorfahr Coenraad Christiaan Ephraums war 1784 mit der Niederländischen Ostindienkompanie nach Ceylon gereist und hatte sich als Kaufmann niedergelassen.

Das Amangalla bietet 28 Suiten und ein Gartenhaus, teils mit Originalmobiliar aus dem Vorgängerhotel. Antike Himmelbetten und Parkett aus Jackbaumholz erschaffen ein anmutiges Jahrhundertwende-Ambiente.

Übernachtung ab 525 US$ (ca. 400 EUR) plus Steuern und Gebühren.

Reservierung über Amanresorts (rund um die Uhr): 0 800 181 3421 (kostenfrei aus Deutschland) oder 00 800 2255 2626 (kostenfrei aus der Schweiz) Tel: (94) 777 74 35 00 Fax: (94) 112 555922 E-mail: reservations @ amanresorts.com Website: www.amanresorts.com

