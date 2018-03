Start von AMA-zertifiziertem Brot und Gebäck im Lidl-Backshop

Drei Brote und Biokornspitz ab sofort in AMA-Qualität

Salzburg (OTS) - Mehrmals täglich frische Semmerl und Brot: Das bietet Lidl Österreich seinen Kunden - und zwar flächendeckend in allen Filialen in Österreich. Viele Kunden sind bereits vom Geschmack der knusprigen Spezialitäten überzeugt, nun wurden die ersten vier Artikel aus dem Sortiment mit dem AMA-Gütesiegel bzw. dem AMA-Biozeichen ausgezeichnet, weitere sollen folgen. "Die Kunden sind von unserem vielfältigen Brotsortiment und dem Preis-Leistungs-Verhältnis begeistert. Qualität und Geschmack stimmen. Und das schmecken unsere Kunden", betont Brendan Proctor, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich.

Überraschend viel Österreich

Landbrot, Weizenkrustenbrot und Bioroggenbrot: Die drei g'schmackigen Brote bekommen das anerkannte Gütesiegel bzw. Biozeichen ebenso wie der allseits beliebte Biokornspitz. Für die Kunden sind Herkunft und Qualität der Produkte immer wichtiger, beides bekommen sie in diesem Fall garantiert. Die Zertifizierung durch die AMA bestätigt den aktuellen Trend und die Nachfrage nach heimischen Produkten. Bereits jetzt kommen drei Viertel aller verkauften Artikel im Lidl-Backshop aus Österreich, der Anteil soll auch weiterhin sukzessive ausgebaut werden. Neben den aktuell von der AMA ausgezeichneten Artikeln und vielen weiteren Produkten von renommierten österreichischen Herstellern gibt's aber auch internationale Spezialitäten wie bayerische Laugenbrezen oder Original französisches Baguette. Insgesamt können die Kunden aus 22 frisch gebackenen Brot- und Gebäckspezialitäten wählen, in den Filialen mit eigenen Backnischen derzeit sogar aus über 30 ofenfrischen Artikeln.

AMA bei Lidl

Schon bisher gab es bei Lidl Österreich viele Produkte mit dem AMA-Gütesiegel und dem AMA-Biozeichen. Die beiden rot-weiß-roten Zeichen stehen für ausgezeichnete Qualität, österreichische Herkunft und unabhängige Kontrollen. Durch den Start mit AMA-zertifiziertem Brot und Gebäck werden die Initiativen im Bereich heimischer Qualität weiter forciert. So sind bei Lidl Österreich schon jetzt sämtliche österreichischen Milch- und Käseprodukte ebenso AMA-zertifiziert wie alle Eier im Sortiment und das gesamte Rindfleisch aus Österreich. Und hier ist für Lidl noch nicht Schluss, denn bereits jetzt sind zusätzlich ein Großteil des österreichischen Schweinefleischs, der Wurstspezialitäten aus Österreich und des österreichischen Obst und Gemüses mit dem AMA-Gütesiegel versehen.

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit rund 200 Filialen und 3.400 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichsten Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an 1.300 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl Österreich ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

