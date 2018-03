Naturland Niederösterreich-App ist online

Pernkopf: Zeigt die wichtigsten Naturdenkmäler in der Umgebung

St. Pölten (OTS/NLK) - Ab sofort ist das neue Naturland Niederösterreich-App für alle Smartphone- und Tablet-User verfügbar. Mit dem neuen App findet man in Sekundenschnelle 200 Naturdenkmäler und 150 Schutzgebiete in ganz Niederösterreich, wobei sich durch die Verbindung mit einem speziellen Navigationssystem auch Einträge in örtlicher Nähe anzeigen lassen. Das neue App wurde vom Umweltdachverband und der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich gemeinsam entwickelt und ist sowohl für Android- als auch Apple-Betriebssysteme geeignet.

"Die Initiative Naturland Niederösterreich hat sich zum Ziel gesetzt, Bewusstsein für den Wert und die Vielfalt der heimischen Naturlandschaften zu schaffen. Mit dieser modernen Anwendung sind Informationen über die niederösterreichischen Naturschätze jederzeit verfügbar", so Landesrat Dr. Stephan Pernkopf. "Mit dem App kann man ganz einfach am Handy nachschauen, welche Naturdenkmäler sich in unmittelbarer Umgebung befinden und sich selbst von ihrer Einzigartigkeit überzeugen", meinte der Landesrat.

Das Herzstück der neuen Anwendung ist eine Übersichtskarte, in der eine Vielzahl von Naturdenkmälern und Schutzgebieten übersichtlich dargestellt werden. Die Datengrundlage bildet das Open-Source-Data-System der Abteilung Naturschutz beim Amt der NÖ Landesregierung.

Nähere Informationen: Büro LR Pernkopf, Mag. Markus Habermann, Telefon 02742/9005-15473, e-mail markus.habermann @ noel.gv.at, bzw. bei der Energie- und Umweltagentur NÖ, Telefon 02742/22 1 444, www.naturland-noe.at, www.enu.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk