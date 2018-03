Sun Gardens Dubrovnik schließt erste Verkaufsrunde ab und beginnt mit zweiter Verkaufsrunde

Dubrovnik, Kroatien (ots/PRNewswire) - Die Sun Gardens Dubrovnik, eine von Kroatiens führenden 5-Sterne-Ferienanlagen, gab heute den Verkauf der ersten Einheit an Ferienwohnungen nach der bislang erfolgreichsten Saison bekannt. Alle 25 Ferienwohnungen mit Garten, Meerblick und 1 bis 2 Zimmern, die sich in der Küstenanlage nur 11 km entfernt von der UNESCO-geschützten Altstadt von Dubrovnik befinden, sind an Käufer aus 14 verschiedenen Ländern verkauft worden. Bei der Hälfte von ihnen handelt es sich um ehemalige kroatische und bosnische Flüchtlinge, die nun in ganz Europa verstreut leben. Die restlichen Käufer stammen aus zahlreichen unterschiedlichen Ländern:

Grossbritannien, Irland, den Niederlanden, Österreich, Deutschland, der Tschechischen Republik, Schweden, der Ukraine, Kasachstan, der Slowakei und Russland. Die Ferienwohnungen befinden sich auf sorgfältig gestalteten, terrassierten Grundstücken in der Nähe des preisgekrönten Resorts mit 5-Sterne-Hotel, Spa, Sportzentrum, Privatstrand, Pools und zahlreichen Restaurants und Bars. Nach dem Erfolg dieser ersten Verkaufsrunde haben die Sun Gardens weitere 25 Wohnungen zum Verkauf freigegeben und bereits positive Resonanz seitens potenzieller Käufer erhalten. Die Ferienwohnungen der ersten Verkaufsrunde wurden als Eigentumswohnungen mit einer Hypothek von bis zu 80 % Beleihungsauslauf zu einem festen Zinssatz von 3,3% für die ersten fünf Jahre der Laufzeit von 15 Jahren verkauft. Dabei handelt es sich um ein exklusives Angebot der Ersten Bank. Mehr als die Hälfte der Käufer in der ersten Runde entschieden sich für diese Hypothek, die die Attraktivität dieses exklusiven Angebots unterstreicht. Weitere Attraktivität verleihen den Sun Gardens die zahlreichen Preise, mit denen das Resort ausgezeichnet wurde, darunter der "Beste Träger weltweit" bei den OPP Awards for Excellence 2012 und der 5*-Award für das beste Resort in Kroatien, der anlässlich der International Hotel Awards 2012 verliehen wurde. Ausserdem wurde das Hotel anlässlich der 2012 Spa Traveller Awards zum "Besten internationalen neuen oder renovierten Spa" für das zweite Betriebsjahr ausgezeichnet und wurde auch mit den Trip Advisor Travellers' Choice Awards 2013 ausgezeichnet, wo es Platz 6 der "25 besten Hotels in Kroatien" und Platz 4 der "25 besten Luxushotels in Kroatien" erreichte. Mit Belegungsraten von über 95 % können sich die Käufer der Ferienhäuser der Sun Gardens gewiss sein, dass ihr Eigentum das Potenzial besitzt, in der Hochsaison für hohe Mietrenditen zu sorgen. Schätzungen zufolge ist mit einer Rendite von rund 4 % netto zu rechnen. Alle Ferienwohnungen stehen als Eigentumswohnungen zum Verkauf. Der Preis für eine Ferienwohnung mit einem Zimmer in den Dubrovnik Sun Gardens liegt bei mindestens 184.000 EUR, eine Zweizimmerwohnung mit Meerblick kostet ab 338.000 EUR. http://www.dubrovniksungardens.com

Kontakt: +38520361650