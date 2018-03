Berliner Start-Up bietet Kreativen weltweit die Chance, das innovativste Büro Kolumbiens in der Millionenmetropole Bogotás zu gestalten

Berlin (ots) - Das Berliner Start-Up Unternehmen jovoto lädt zusammen mit dem amerikanischen Immobilieninvestor Prodigy Network Architekten, Künstler und Innendesignern ein, ein neu konstruiertes Gebäude in der Nähe des Flughafens von Bogotá in eine Arbeitsoase zu verwandeln, die Mitarbeiterproduktivität wie Lebensqualität durch innovatives und nachhaltiges Design fördert. Der sogenannte Airport Business Hub (ABH) soll eine wettbewerbsfähige Alternative zu Geschäftsbüro-Destinationen sowohl für kolumbianische als auch internationale Firmen mit Geschäften in der Landeshauptstadt werden.

Die äußere Architektur und Lagepläne sind bereits in Planung - die einzureichenden Designvorschläge sollen Innenarchitektur, Outdoor-Räumlichkeiten, Dachterasse, Durchgänge, den nahen Park und Gemeinschaftsflächen im Gebäude behandeln. Der ABH wird das erste "Smart Office" Projekt seiner Art in Kolumbien und damit ein unverneinbarer Beitrag für Stadt und Land.

Die Veranstalter:

jovoto ist eine Crowdsourcing Plattform zur Durchführung von Projekten mit einer weltweiten Kreativ-Community. jovoto's Kundenportfolio reicht von Victorinox, Coca Cola und Starbucks bis Unicef and Greenpeace.

Prodigy Network hat seinen Firmensitz in New York City und fokussiert sich auf Crowdfunding-Partizipation in Real Estate Projekten in Bogotá, New York und Miami. Diese Projekte sind weitläufig als reichhaltige Inspirationsquelle bekannt.

Rahmendaten des Contests:

Der Wettbewerb läuft seit dem 23. April und ist noch bis zum 4.Juni 2013 für Einreichungen geöffnet. Nach einer weiteren Woche reiner Bewertungsphase durch die Community und eine hochkarätige Contest-Jury, wird der Gewinner am 12.Juni auf der Plattform verkündet. Die Gewinner erwarten Cash-Preise im Wert von insgesamt 10.000 USD, Credits in Medienpublikationen und Sales Paketen sowie die Chance, mit Prodigy Network an der Umsetzung des eigenen Designs zu arbeiten.

Der Wettbewerb ist für Kreative weltweit offen - die Registrierung und Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen unter:

www.bit.ly/jvto-bgt

