Im Juni findet Chinas 12. internationale Konsumgütermesse statt

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Chinas 12. internationale Konsumgütermesse (China International Consumer Goods Fair - CICGF) findet vom 8. bis 11. Juni 2013 in der berühmten Hafenstadt Ningbo in der Provinz Zhejiang in Südostchina statt. Die Veranstaltung, gesponsert vom Handelsministerium der Volksrepublik und der Provinzregierung von Zhejiang, ist eine der vier größten Import- und Exportmessen in China und verspricht zahlreiche Geschäftschancen für Aussteller wie Besucher aus China oder aus dem Ausland.

Ausgestellt werden Haushaltsgeräte, Elektronik, Heimtextilien, Bekleidung, Sportprodukte, Outdoor- und Freizeitprodukte, Haushaltsartikel und Geschenke sowie Dienstleistungen. Zeitgleich wird Chinas Importgütermesse 2013 in Zhejiang abgehalten, und die beiden Events versprechen, zahlreiche Aussteller und Käufer zu locken.

Die Ningboer Stadtverwaltung und weitere beteiligte Behörden haben mithilfe der Dienstleistungsbranche der Stadt alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Aussteller zu gewinnen. Das Interesse an der CICGF ist dank ihres guten Rufs, der umfangreichen Medienberichte und der exzellenten Unterstützung durch die für das Gewinnen von Ausstellern verantwortlichen Behörden gestiegen. Bis Ende März waren fast alle Stände der Importgütermesse von Zhejiang bereits ausgebucht.

Im vergangenen Jahr standen bei der 11. CICGF 5.000 Messestände zur Verfügung. Mehr als 2.500 Exportunternehmen aus 22 chinesischen Provinzen und Städten und über 150 ausländische Aussteller präsentierten mehr als 100.000 Produkte. Die Messe lockte mehr als 15.000 einzelne Käufer und 20 multinationale Unternehmen aus 100 Ländern und Regionen.

Ningbo liegt im Jangtse-Flussdelta und verfügt über günstige Transportverbindungen. Kostenlose Shuttlebusse werden vor und während der Messe für Besucher aus Übersee zwischen Shanghai und Ningbo eingesetzt. Zudem werden kostenlose Dolmetscherdienste in Englisch, Japanisch und Deutsch von ehrenamtlichen Helfern angeboten. Die Ausstellerfirmen aus dem Jangtse-Flussdelta liegen nur ein paar Minuten oder Stunden Autofahrt vom Veranstaltungsort entfernt und erleichtern so dem Käufer den Besuch von Produktionsstätten oder Verkaufsräumen.

Informationen zur CICGF

Chinas internationale Konsumgütermesse (CICGF), gesponsert vom Handelsministerium der Volksrepublik und der Provinzregierung von Zhejiang, ist eine der vier größten Import- und Exportmessen in China und wird alljährlich im Juni in der berühmten Hafenstadt Ningbo abgehalten. In der Vergangenheit lockte die Messe mehr als 120.000 Käufer aus 110 Ländern und Regionen.

Kontakt: Frau Chi +86-574-87178074 trade @ cicgf.com

Web site: http://www.cicgf.com//