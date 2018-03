Favoriten: Kärntner Chor singt im "Waldmüller-Zentrum"

Wien (OTS) - Die Anfänge der Gesangsgemeinschaft "Der Kärntner Chor in Wien" reichen bis ins Jahr 1927 zurück. 1979 erfolgte die Neugründung als gemischter Chor und derzeit widmen sich 25 Sängerinnen und Sänger in der Bundeshauptstadt Wien der Pflege des althergebrachten Kärntnerliedes. Am Samstag, 4. Mai, laden die Vokalisten zu einem Konzert mit dem Titel "Springt da Mai" ein. Schauplatz des Gesangsabends ist das "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38). Um 18.00 Uhr beginnt die stimmungsvolle Veranstaltung. Karten sind an der Kasse zum Preis von 12 Euro erhältlich. Außer den zünftigen Klängen erwartet die Besucher ein großes "Kärntner Spezialitäten"-Buffet mit erschwinglichen Preisen. Informationen und Reservierungen: Telefon 0676/597 06 30.

Stimmgewaltige Herren: "Doppelquartett" aus Klagenfurt

Koordiniert wird die Veranstaltung durch die ARGE "Kultur 10". Neben dem Ensemble "Der Kärntner Chor in Wien", ebenso bekannt als "Gemischter Chor der Kärntner Landsmannschaft für Wien und Niederösterreich", tritt bei diesem Konzert das stimmgewaltige "Doppelquartett des Männerchors Klagenfurt-Annabichl" auf. Den Chor leitet Alexander Kral, der Chef des "Doppelquartetts" ist Dieter Habernig. Die Musikanten "Pius und Alex" übernehmen die instrumentale Umrahmung der volkstümlichen Gesänge. Durch das Konzert führt der Sprecher Hilmar Grutschnig. Wer Auskünfte zu Kultur-Terminen im "Waldmüller-Zentrum" benötigt, erreicht das ehrenamtlich tätige Organisationsteam der ARGE "Kultur 10" via E-Mail:

waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

o Veranstaltungen im "Waldmüller-Zentrum" (Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10"): www.wien-favoriten.at o Der Kärntner Chor in Wien: http://kärntnerchor.at

