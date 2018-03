Wirecard gewinnt mit SriLankan Airlines weiteren Kunden in Asien

München / Aschheim (ots) - Die Wirecard AG, Anbieter einer globalen Zahlungsplattform mit internationalen Kunden, unterstützt jetzt auch SriLankan Airlines Ltd. Wirecard übernimmt für die staatliche Fluggesellschaft Zahlungsdienstleistungen in den Bereichen Kreditkarten-Processing und -Acquring sowie Risikomanagement.

SriLankan Airlines verfügt über ein weltweites Streckennetzwerk mit 64 Destinationen in 34 Ländern. Der vollständige Beitritt zur Luftfahrtallianz oneworld soll bis Ende 2013 vollzogen sein.

Internationale Fluggesellschaften und Unternehmen vertrauen auf die Dienstleistungen der Wirecard Gruppe. Diese stellt nicht nur eine Zahlungsseite für Reisende zur Verfügung, sondern erleichtert künftig auch Passagieren außerhalb von Sri Lanka einen schnelleren und stabilieren Zugang. Die Reisenden können nun mit mehr Zahlungsarten und Kartentypen als bisher ihre Tickets bezahlen.

Darüber hinaus unterstützt das Wirecard System die Buchungsmaschine der Airline (SriLankan Internet Booking Engine /IBE) mit Hilfe der Betrugspräventionssysteme dabei, verdächtige Buchungen zum Schutz vor Zahlungsausfall herauszufiltern.

"Im Rahmen des geplanten Beitritts zum oneworld-Bündnis haben wir einen verlässlichen Partner für unsere Online-Zahlungsabwicklung gesucht, der zudem internationale Erfahrung aufweist, die unser breites globales Streckennetzwerk erfordert", erklärt Lal Perera, Head of Worldwide Sales bei SkiLankan Airlines, und fügt hinzu: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Jörg Möller, Executive Vice President Travel & Transportation sagt:

"Asien ist für Wirecard ein bedeutender Markt, in dem wir die Leistungsfähigkeit unserer Zahlungsplattform erneut unter Beweis stellen können. Insbesondere unsere Expertise im Risikomanagement, die bei vielen unserer Airline-Kunden zum Einsatz kommt, hat SriLankan Airlines überzeugt."

Über SriLankan Airlines:

SriLankan Airlines ist die nationale Fluggesellschaft aus Sri Lanka. Das Transportunternehmen wurde als führendes Unternehmen in den Bereichen Service, Komfort, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit ausgezeichnet. Gegründet 1979, expandiert SriLankan heute und diversifiziert ihr Produktportfolio sowie das Serviceangebot kontinuierlich, um damit dem wirtschaftlichen Wachstum des Landes und der Tourismusbranche Rechnung zu tragen.

Das Drehkreuz der Fluggesellschaft liegt am Bandaranaike International Airport in Colombo. Dieser ermöglicht bequemes Umsteigen auf dem globalen Streckennetzwerk mit 62 Destinationen in 34 Ländern in Europa, dem Mittleren Osten, Süd-Asien, Süd-Ost-Asien, dem Nahen Osten, Nordamerika, Australien und Afrika.

www.srilankan.com

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.

Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI).

www.wirecard.de | www.wirecardbank.de | www.mywirecard.com

Rückfragen & Kontakt:

Wirecard AG Medienkontakt:



Maren Brandt

Einsteinring 35

D-85609 Aschheim

Tel.: +49 (0) 89 4424 1425

Fax: +49 (0) 89 4424 2425

E-Mail: maren.brandt @ wirecard.com

Internet: www.wirecard.de



SriLankan Airlines-Medienkontakt:



Deepal Perera

Manager Media , PR Relations (Corporate Communications)

SriLankan Airlines Ltd.

Level 21, East Tower,World Trade Centre,

Echelon Square, Colombo 01,

Sri Lanka

Tel: +94 0197331323

Mobile: +94 773490601

Fax: +94 197335141

E-Mail: deepal.perera @ Srilankan.com

Web: www.srilankan.com