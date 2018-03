So erfrischend kann der Sommer sein / BURGER KING® launcht neue Produktlinie mit Smoothies & Frappés in EMEA

München (ots) - Ab heute können sich BURGER KING® Gäste in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Erste in EMEA (Europe, Middle East & Africa) auf einen besonders erfrischenden Genuss freuen: die Smoothies in den Geschmacksrichtungen Strawberry Banana und Tropical Mango sowie Caramel Frappé und Chocolate Frappé. Diese sind ab sofort in allen teilnehmenden Restaurants erhältlich und erweitern das BURGER KING® Produktsortiment um eine weitere Produktlinie, die nach Deutschland, Österreich und der Schweiz sukzessive in über 2.400 Restaurants in EMEA eingeführt wird. Die Bewerbung der neuen Produktrange erfolgt länderspezifisch mit umfassenden Kampagnen der ATL- und BTL-Kommunikation.

"Der Smoothie- und Frappé-Launch in den USA 2012 hat uns angespornt, ähnliche Produkte auch für den europäischen Markt zu entwickeln. Unser Product Innovations Team hat ganze Arbeit geleistet!" bemerkt Axel Schwan, Vice President, Marketing & Communications, BURGER KING® EMEA. "Wir bleiben unserem Claim "Geschmack ist KING" auch bei dieser neuen Produktlinie absolut treu: mit Produkten, die nicht nur erfrischend schmecken, sondern auch frisch in den Restaurants für unsere Gäste zubereitet werden."

Smoothies, der fruchtig-erfrischende Genuss

Durch ihren erfrischend-fruchtigen Geschmack werden die Smoothies in den Geschmacksrichtungen Strawberry Banana und Tropical Mango das absolute Sommer-Highlight. Dieser ist auf den Verzicht von künstlichen Aromen und Geschmacksstoffen sowie auf die frische Zubereitung in den Restaurants zurückzuführen. Vor den Augen der Gäste geben die BURGER KING® Mitarbeiter Zutaten wie Fruchtmix, 1,5% Joghurt und Eiswürfel in einen speziellen Blender.

Frappés, Erfrischung pur für Schoko- und Karamellliebhaber

Wem der Sinn eher nach einer besonderen Art der Erfrischung steht, der kommt bei den BURGER KING® Frappés voll auf seine Kosten. Diese sind ein Mix aus einer Karamell- bzw. Schoko-Mischung, 1,5% Milch und Eiswürfeln.

Überzeugen Sie sich von dem erfrischenden Geschmack!

Damit sich die Gäste von den neuen Produkten überzeugen können, startet in der DACH-Region ab dem 30. April eine Sampling-Aktion in allen teilnehmenden BURGER KING® Restaurants. Ebenso können die Gäste mit Probiergutscheinen Smoothies und Frappés zum attraktiven Preis von nur 1,99 Euro (für die Schweiz 2,90 CHF) erwerben. Die Aktion wird über den BURGER KING® Newsletter, die Website, Facebook und über die BURGER KING® App beworben. Die Smoothies als auch die Frappés sind in drei Größen (Small, Medium und Large) erhältlich und stellen eine perfekte Alternative zu Eiscreme oder Shakes dar.

"Der Sommer ist ein großes Thema bei BURGER KING® und wir wollten unseren Gästen neben den X-Cream Sundaes, KING Sundaes sowie den Shakes eine weitere sommerliche Alternative bieten. So erfrischend kann der Sommer sein!" ergänzt Axel Imming, Marketing Direktor DACH.

Weitere Informationen zur neuen Produktrange der Smoothies und Frappés bei BURGER KING® unter www.burgerking.de/www.burgerking.at/www.burger-king.ch.

