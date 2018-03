Türkei bewirbt sich Arm in Arm mit Turkcell für die Olympischen Spiele 2020!

Istanbul (ots/PRNewswire) - Turkcell , das führende Kommunikations- und Technologieunternehmen, hat seine Zusammenarbeit mit dem Türkischen Leichtathletik- und Schwimmverband zur weiteren Unterstützung der Bewerbung Istanbuls um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2020 angekündigt. Turkcell, das bereits Istanbuls Kandidatur für die Olympischen Spiele 2020 unterstützt, steht durch diese Zusammenarbeit jetzt auch 200.000 Athleten zur Seite.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120614/537932-b )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130429/612699 )

Durch die Zusammenarbeit mit dem Türkischen Leichtathletikverband wird in Izmir-Halkapinar unter der Leitung von Turkcell das 10. Hochleistungszentrum der Welt eröffnet.. Zunächst werden die Anlagen in Halkapinar renoviert, und anschliessend wird das Zentrum so strukturiert, dass dort die besten Athleten aller Nationen in Zusammenarbeit mit der Internationalen Leichtathletikföderation (IAAF) trainieren können.

Darüber hinaus haben erstmals in der türkischen Schwimmgeschichte die Regierung und der private Sektor zusammengewirkt, um Amateursportarten bei einem so grossen Projekt wie Istanbul 2020 zu unterstützen. Dieses Projekt, das der Türkische Schwimmverband gemeinsam mit dem Trainer von Michael Phelps, Bob Bowman, durchführt, stellt der Türkei ein umfassendes Schwimmsystem zur Verfügung, das von Grund auf aufgebaut wird. Ausgehend vom Basislager im Tozkoparan Olympic Pool Center in Istanbul, wird Bob Bowman im Rahmen dieses Projekts in Ankara, Trabzon, Kayseri, Samsun und Mersin trainieren.

Bei der Pressekonferenz sagte der Jugend- und Sportminister Suat Kilic: "Die Türkei, die sich in allen Bereichen entwickelt, wird nun auch Zeuge historischer sportlicher Leistungen. Darüber hinaus lassen sich noch grössere Ziele Hand in Hand mit dem privaten Sektor erreichen. Mit der Unterstützung von Turkcell machen wir dieses Zentrum zur dauerhaften Einrichtung, bilden Elitesportler aller Altersgruppen aus und bieten ihnen Anlagen von Weltklasse. Ich möchte mich bei Turkcell für die Unterstützung auf dem Weg in Richtung Istanbul 2020 bedanken. Unser Land wird davon grossen Nutzen ziehen."

Während der Vorsitzende des Türkischen Leichtathletikverbandes, Mehmet Terzi, und der Vorsitzende des Türkischen Schwimmverbandes, Ahmet Bozdogan, Turkcell für seinen Beitrag für die Türkei dankten, sagte der weltberühmte Trainer Bob Bowman: "Ich freue mich sehr, an einem so spannenden und wichtigen Projekt beteiligt zu sein, durch das die Türkei ihr riesiges Potenzial im Bereich des Schwimmsports mit Unterstützung durch die Wirtschaft voll ausschöpfen kann. Ich gratuliere Turkcell und hoffe sehr, dass dieses Projekt ein gutes Beispiel für andere Akteure aus der Wirtschaft sein wird."

Im Rahmen der Zeremonie sagte Sureyya Ciliv, CEO von Turkcell:

"Bereits seit seiner Gründung unterstützt Turkcell die Entwicklung von Amateursportlern. Wir arbeiten gemeinsam mit sechs Sportverbänden an dem Projekt "Läufer der Zukunft". Mit diesem neuen Projekt, das wir gemeinsam mit dem Leichtathletik- und Schwimmverband durchführen, möchten wir dafür sorgen, dass diese Disziplinen bei der Kandidatur Istanbuls für die Olympiade 2020 herausstechen. Wir möchten die Kraft der Türkei weiter stärken und beide Sportbereiche 2020 zum Erfolg führen. Den Athleten, die wir im Turkcell Leistungszentrum aufgebaut haben, auf dem Siegertreppchen bei der Olympiade applaudieren zu können, würde uns unglaublich stolz machen."

ÜBER TURKCELL Turkcell ist mit 34,9 Mio. Kunden (Stand 31. März 2013) das führende Kommunikations- und Technologieunternehmen der Türkei. Turkcell ist ein führendes regionales Unternehmen. Es ist mit ca. 69,2 Millionen Abonnenten (Stand 31. März 2013) Marktführer in fünf der neun Länder, in denen es aktiv ist. Das Unternehmen gehört zu den ersten Betreibern weltweit, die HSPA+ eingeführt haben. Es hat mit der Dual Carrier-Technologie eine Geschwindigkeit von 43,2 Mbit/s erreicht und arbeitet stetig daran, seinen Kunden in naher Zukunft die neueste Technologie mit bis zu 84 Mbit/s anbieten zu können. Turkcell Superonline, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Turkcell, ist das einzige Telekommunikationsunternehmen, das türkischen Haushalten Internetverbindungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s bietet. Die Bevölkerungsabdeckung des Unternehmens (Stand 28. Februar 2013) beträgt 99,19 % im 2G- und 84,26 % im 3G-Netz. Turkcell meldete mit Stand 31. März 2013 einen Nettoumsatz von TRY 2,7 Mrd. (USD 1,5 Mrd.) mit Gesamtaktiva im Wert von TRY 18,9 Mrd. (USD 10,4 Mrd.). Das Unternehmen wird seit Juli 2000 an NYSE und ISE gehandelt und ist das einzige an der NYSE notierte Unternehmen in der Türkei. Erfahren Sie mehr unter http://www.turkcell.com.tr.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Turkcell.

Nihat Narin Division Head of Investor and International Media Relations Tel: +90-212-313-1244 E-Mail: nihat.narin @ turkcell.com.tr Banu Uzgur International Media Relations Manager Tel.: +90-212-313-1506 E-Mail: banu.uzgur @ turkcell.com.tr investor.relations@turkcell.com.tr

Sie können die aktuellsten Entwicklungen bei Turkcell jetzt über Twitter verfolgen, indem Sie den nachstehenden Link anklicken.

http://twitter.com/TurkcellNews

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120614/537932-b http://photos.prnewswire.com/prnh/20130429/612699